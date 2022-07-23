Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.516,56
ALTIN
984,99
DOLAR
17,73
STERLİN
21,33
EURO
18,15
Flaş Haber
DEV ANKETE SİZ DE KATILIN!
Kapat

Firik etkinliğiyle moral

Yozgat Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneği tarafından Fakıbeyli köyünde firik etkinliği düzenledi.

23 Temmuz 2022 Cumartesi 02:11
Firik etkinliğiyle moral

Dernek üyelerinden Nurgül Yurdagül’ün Almanya’dan izinli olarak geldiği süre boyunca derneğe vermiş olduğu destek ve manevi yardımlar dolayısıyla Almanya’ya gitmeden önce Fakıbeyli köyünde dernek üyelerince firik etkinliği düzenlendi.
‘MUTLU GÜNLERE ERİŞECEĞİZ’
Düzenlenen etkinlik ile ilgili Dernek Başkanı Ayşe Esengin, “Hem dernek üyemiz hem de rahatsız olan kardeşimizin Almanya yolculuğunda bir nebzede olsa moral verebilmek ve motive edebilmek için firik etkinliği düzenledik. Üyelerimizin katılım sağladığı firik etkinliğinde bir şölen havasında kardeşimizi uğurladık. Böyle etkinliklere devam edeceğimizi daha öncede söylemiştim. Bizler moral ve motive ile günümüzü geçiren insanlarız. İnşallah daha iyi mutlu günlere de erişeceğiz. Bizlere her konuda desteklerini esirgemeyen, yanımızda olan Yozgat Belediye Başkanımız Sayın Celal Köse beye de teşekkür ederim” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Firik Etkinliğiyle Moral
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadınların elinde hayat buluyor
Kadınların elinde hayat buluyor
Başer’i ağırladı
Başer’i ağırladı
Kurumlar ile görüşüldü
Kurumlar ile görüşüldü
Kurslara ziyaret
Kurslara ziyaret
Bine ulaştı
Bine ulaştı
El emekleri sergilendi
El emekleri sergilendi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim