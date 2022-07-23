Firik etkinliğiyle moral

Dernek üyelerinden Nurgül Yurdagül’ün Almanya’dan izinli olarak geldiği süre boyunca derneğe vermiş olduğu destek ve manevi yardımlar dolayısıyla Almanya’ya gitmeden önce Fakıbeyli köyünde dernek üyelerince firik etkinliği düzenlendi.

‘MUTLU GÜNLERE ERİŞECEĞİZ’

Düzenlenen etkinlik ile ilgili Dernek Başkanı Ayşe Esengin, “Hem dernek üyemiz hem de rahatsız olan kardeşimizin Almanya yolculuğunda bir nebzede olsa moral verebilmek ve motive edebilmek için firik etkinliği düzenledik. Üyelerimizin katılım sağladığı firik etkinliğinde bir şölen havasında kardeşimizi uğurladık. Böyle etkinliklere devam edeceğimizi daha öncede söylemiştim. Bizler moral ve motive ile günümüzü geçiren insanlarız. İnşallah daha iyi mutlu günlere de erişeceğiz. Bizlere her konuda desteklerini esirgemeyen, yanımızda olan Yozgat Belediye Başkanımız Sayın Celal Köse beye de teşekkür ederim” dedi. »Haber Merkezi