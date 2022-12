Firari yakalandı

Edinilen bilgilere göre; Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca; 7 Aralık 2022 günü aranan şahıslara yönelik faaliyette Yozgat merkezde (A.S) isimli şüpheli şahsın cezaevi firarisi olduğu yönünde bilgi alındı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; JASAT ekiplerince 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan (A.S) isimli şüpheli şahsın ikamet ettiği eve operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanarak gözaltına alınan (A.S) isimli şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece cezası infaz edilmek üzere cezaevine konulduğu bildirildi.

»Haber Merkezi