Firari hükümlü yakalandı

Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda hakkında 4 dosyadan 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin K, yakalandı.
Hüseyin K, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. AA
21 Haziran 2022 Salı 02:11
Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda hakkında 4 dosyadan 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin K, yakalandı.