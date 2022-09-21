Finalistler belli oldu

Yozgat'ta ilk kez düzenlenecek 'Bozok Film Festivali' 19 Ekim'de başlayacak.

Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi ve Bozok Film Festivali Direktörü Batuhan Kalaycı, ilk kez düzenlenecek Bozok Film Festivali'nin 1 Haziran'da duyurulduğunu anımsatarak, festival kapsamında "Anadolu'dan masallar ve hikayeler" ile "Yozgat" temalı her dalda belgesel, kısa film olmak üzere 4 ana kategori ve gençlik jürisinin seçeceği bir film kategorisinin olduğunu belirtti.

Festivale 258 filmin başvurduğunu belirten Kalaycı, 13 filmin finalist olarak seçildiğini ifade etti. 13 filmden birincilerin seçileceğini belirten Kalaycı, “Festivalimiz için aşamalarımızı yavaş yavaş tamamlıyoruz. 258 film başvuru yaptı. Yapılan başvurular arasından 13 film finalist seçildi. Bundan sonraki aşamada Ana Jüri bu filmleri izleyerek birincileri belirleyecek. Birinci olan filmler ise 21 Ekim’de ödül töreninde açıklanacak” dedi.

Festivalde birinci seçilen film yönetmenlerine 10'ar bin lira, gençlik jürisinin belirleyeceği filme de 6 bin lira ödül verileceğini aktaran Kalaycı, "Ayrıca birinci seçilen filmlerin teknik ekibinden üç katılımcısı olmak üzere toplam 15 kişiyi Avrupa'ya gönderiyoruz. Festivalin amacı, Türk sinemasında film üretimine katkı sağlamak, Yozgat'ın tarihi ve kültürel değerlerini Anadolu kültürü üzerinden tanıtmak." diye konuştu.

Finalist olan film listesi ise şu şekilde;

İkilem / Yönetmen: Ebubekir Sefa Akbulut

Alkarısı / Yönetmen: İlyas Soner Yıldırım

Karıncanın Ayak İzleri / Yönetmen: Ümit Güç

Kıspet / Yönetmen: Harun Korkmaz

Oyun / Yönetmen: Önder Menken

Köş / Yönetmen: Koray Sevindi

Bulak / Yönetmen: Evrim İnci

Başımdaki Dünya / Yönetmen: Yalçın Çiftçi

Memtevri Yaylacı/ Yönetmen: Fatih Ertekin

Fatma Kayacı'nın Anlatılmayan Hikayesi/ Yönetmen: Orhan Tekeoğlu

Dostlukların Son Günü / Yönetmen: Mehmet Reşat Başer

Baki / Yönetmen: Harun Köybaşı, Alihan Erbaş

Vatana Adanan Hayatlar / Yönetmen; Abdullah Düğer

»Rabia Şahin

