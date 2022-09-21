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Finalistler belli oldu

Yozgat Valiliği himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Yozgat Belediyesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi paydaşlığında, Sinema Okuryazarları Derneğinin yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan "Bozok Film Festivali" için 13 film finalist olarak seçildi. 

21 Eylül 2022 Çarşamba 02:11
Finalistler belli oldu

Yozgat'ta ilk kez düzenlenecek 'Bozok Film Festivali' 19 Ekim'de başlayacak.
Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi ve Bozok Film Festivali Direktörü Batuhan Kalaycı, ilk kez düzenlenecek Bozok Film Festivali'nin 1 Haziran'da duyurulduğunu anımsatarak, festival kapsamında "Anadolu'dan masallar ve hikayeler" ile "Yozgat" temalı her dalda belgesel, kısa film olmak üzere 4 ana kategori ve gençlik jürisinin seçeceği bir film kategorisinin olduğunu belirtti.
Festivale 258 filmin başvurduğunu belirten Kalaycı, 13 filmin finalist olarak seçildiğini ifade etti. 13 filmden birincilerin seçileceğini belirten Kalaycı, “Festivalimiz için aşamalarımızı yavaş yavaş tamamlıyoruz. 258 film başvuru yaptı. Yapılan başvurular arasından 13 film finalist seçildi. Bundan sonraki aşamada Ana Jüri bu filmleri izleyerek birincileri belirleyecek. Birinci olan filmler ise 21 Ekim’de ödül töreninde açıklanacak” dedi.  
Festivalde birinci seçilen film yönetmenlerine 10'ar bin lira, gençlik jürisinin belirleyeceği filme de 6 bin lira ödül verileceğini aktaran Kalaycı, "Ayrıca birinci seçilen filmlerin teknik ekibinden üç katılımcısı olmak üzere toplam 15 kişiyi Avrupa'ya gönderiyoruz. Festivalin amacı, Türk sinemasında film üretimine katkı sağlamak, Yozgat'ın tarihi ve kültürel değerlerini Anadolu kültürü üzerinden tanıtmak." diye konuştu. 
Finalist olan film listesi ise şu şekilde;
İkilem / Yönetmen: Ebubekir Sefa Akbulut
Alkarısı / Yönetmen: İlyas Soner Yıldırım
Karıncanın Ayak İzleri / Yönetmen: Ümit Güç
Kıspet / Yönetmen: Harun Korkmaz
Oyun / Yönetmen: Önder Menken
Köş / Yönetmen: Koray Sevindi
Bulak / Yönetmen: Evrim İnci
Başımdaki Dünya / Yönetmen: Yalçın Çiftçi
Memtevri Yaylacı/ Yönetmen: Fatih Ertekin
Fatma Kayacı'nın Anlatılmayan Hikayesi/ Yönetmen: Orhan Tekeoğlu
Dostlukların Son Günü / Yönetmen: Mehmet Reşat Başer
Baki / Yönetmen: Harun Köybaşı, Alihan Erbaş
Vatana Adanan Hayatlar / Yönetmen; Abdullah Düğer
»Rabia Şahin 
 

Anahtar Kelimeler:
Finalistler Belli Oldu
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