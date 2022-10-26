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Finali Yozgat’ta

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen ‘Kültürün ve Sanatın Kardeşliği 4. Müze, Şiir ve Müzik’ etkinliğinin finali Yozgat’ta gerçekleştirildi.

26 Ekim 2022 Çarşamba 02:11
Finali Yozgat’ta

Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen finale, Vali Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse, edebiyatçılar, şairler, sanatçılar, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.
Birbirinden değerli şairlerin şiirlerini okuduğu gece Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun konseri ile son buldu. 
»Haber Merkezi

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Finali Yozgatta
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