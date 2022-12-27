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Final öncesi moral

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından final sınavları öncesi Yozgat Gençlik Merkezi Has Odada moral etkinliği düzenlendi.

27 Aralık 2022 Salı 02:28
Final öncesi moral

Yozgat Bozok Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu ve Çocuk Gelişimciler Topluluğu ortaklığında 60 gönüllü ile birlikte ‘Finaller Öncesi Moral Etkinliği’ yapıldı.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bozok Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu Başkanı Eda Aydın, “Yozgat Bozok Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu ve Çocuk Gelişimciler Topluluğu birlikte final sınavları öncesi Yozgat Gençlik Merkezi Has Odada Finaller Öncesi Moral etkinliğini 60 gönüllümüzle birlikte gerçekleştirdik. Etkinliğimize buz kırıcı oyunlarla başladık. Sohbet, ikram, müzik dinletisi, halk oyunları, interaktif oyun ve hediyeleşme ile devam ettik. Etkinlik sonunda gülümseyen yüzlerle, güzel dönütler aldık.” dedi. »Tolga Çolak

Anahtar Kelimeler:
Final öncesi Moral
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