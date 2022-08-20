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‘Film Okulu’ projesine destek

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Yozgat Bozok Üniversitesi paydaşlığında, Sinema Okuryazarları Derneği tarafından hazırlanan Film Okulu adlı proje hibe almaya hak kazandı.

20 Ağustos 2022 Cumartesi 02:11
‘Film Okulu’ projesine destek

Sinema Okuryazarları Derneği ev sahipliğinde hazırlanarak Prodes’e sunulan Film Okulu adlı proje, Sivil Toplum ile İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Türköz ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzası ile onaylanarak hibe almaya hak kazandı. Yozgat Sivil Toplum ile İlişkiler İl MüdürüHakkı Yurtlu, Dernek Başkanı Batuhan Kalaycı ve Başkan Yardımcısı Tennur Köylüoğlu’nun imzaladığı protokol ile Film Okulu’nun takvimi de netleşti.
Dernek Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, yerelde ve ulusalda sinema, iletişim, medya, sahne sanatları gibi alanlarda çalışmalar yürüten gençleri bir araya getirerek film üretmelerini hedefleyen projede uygulamalı film çekimleri, doğa yürüyüşleri, fotoğrafçılık, film okuması gibi alanlarda etkinlikler gerçekleştirilecek.
Yozgat’ta ve Rize Ayder yaylasında yürütülecek çalışmalar sonucunda projeye seçilen katılımcılar, Sinema Okuryazarları Derneği yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan Bozok Film Festivaline de katılacak. Yönetmen ve oyuncuların atölyelerinde eğitim alarak proje boyunca ürettikleri filmleri festival sürecinde izleyici ile buluşturma fırsatı yakalayacak olan katılımcılar için ilerleyen günlerde başvuru formu derneğin resmi web sitesi üzerinden yayımlanacak. 
»Haber Merkezi

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Film Okulu Projesine Destek
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