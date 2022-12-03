Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.962,97
ALTIN
1.077,07
DOLAR
18,65
STERLİN
22,90
EURO
19,65

Film için ücretsiz ulaşım

Dün vizyona giren “Buğday Tanesi” filmi için Saraykent ilçesinde kaymakamlık tarafından filmi izlemek isteyen vatandaşlar için 10 gün ücretsiz ulaşım sağlanacak. 

03 Aralık 2022 Cumartesi 02:11
Film için ücretsiz ulaşım

Henüz bebekken buğday tarlasında çıkan yangında, vücudunun büyük bir kısmında kalıcı yanıklar meydana gelen ve ellerini kaybeden AK Parti Milletvekili Serkan Bayram’ın hayata tutunma mücadelesi beyazperdeye taşındı. 
Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın yaptığı “Buğday Tanesi”,  2 Aralık tarihinde vizyona girdi. Filmde ünlü sanatçı ve oyuncu Kutsi, Erkan Bektaş, Yeliz Akkaya ve Deniz Arna rol alıyor. Filmin müzikleri ise Yıldıray Gürgen imzasını taşıyor.
Saraykent’ten film için 19 aracın kalktığını belirten Kaymakam Ali Açıkgöz, “ ‘Bir çocuk elleri olmadan nasıl yaşar abi?’ filmdeki bu cümle ve sonrasındaki mücadele dolu hayat… İşte Serkan Bayram’ın hikayesi. Vizyona giren bu film için Saraykent’ten tam 19 adet araç kalktı. Ve önümüzdeki 10 gün boyunca arzu eden yüzlerce kişiyi, bu eşsiz yaşam öyküsüyle buluşturacağız.” dedi. 
»Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Film Için ücretsiz Ulaşım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'MERKEZİM HER YERDE'
'MERKEZİM HER YERDE'
Tadilat devam ediyor
Tadilat devam ediyor
Etkinliğe yoğun ilgi
Etkinliğe yoğun ilgi
Vatandaşlarla buluştu
Vatandaşlarla buluştu
Sözlük hazırlanıyor
Sözlük hazırlanıyor
Bağ evine operasyon
Bağ evine operasyon
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim