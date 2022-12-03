Film için ücretsiz ulaşım

Henüz bebekken buğday tarlasında çıkan yangında, vücudunun büyük bir kısmında kalıcı yanıklar meydana gelen ve ellerini kaybeden AK Parti Milletvekili Serkan Bayram’ın hayata tutunma mücadelesi beyazperdeye taşındı.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın yaptığı “Buğday Tanesi”, 2 Aralık tarihinde vizyona girdi. Filmde ünlü sanatçı ve oyuncu Kutsi, Erkan Bektaş, Yeliz Akkaya ve Deniz Arna rol alıyor. Filmin müzikleri ise Yıldıray Gürgen imzasını taşıyor.

Saraykent’ten film için 19 aracın kalktığını belirten Kaymakam Ali Açıkgöz, “ ‘Bir çocuk elleri olmadan nasıl yaşar abi?’ filmdeki bu cümle ve sonrasındaki mücadele dolu hayat… İşte Serkan Bayram’ın hikayesi. Vizyona giren bu film için Saraykent’ten tam 19 adet araç kalktı. Ve önümüzdeki 10 gün boyunca arzu eden yüzlerce kişiyi, bu eşsiz yaşam öyküsüyle buluşturacağız.” dedi.

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