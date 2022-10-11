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Film başlıyor!

Kadışehri ilçesinde, belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Kadışehri Sinema İle Buluşuyor’ projesi başladı. 

11 Ekim 2022 Salı 02:11
Film başlıyor!

Öğrencilerin sanatsal becerilerini geliştirmek, sinemaya ilgilerini artırmak ve ders dışı zamanlarda keyifli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla başlatılan projede öğrenciler keyifli dakikalar geçirdi. 
Kültür Bakanlığının önermiş olduğu filmleri Belediye Konferans Salonunda izlemeyen öğrenciler doyasıya eğlendi. 
Öğrenciler ile beraber film izleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Öğrencilerimizin sanata ve sinemaya ilgilerini artırmak, ders dışı zamanlarını verimli geçirmek ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla Belediyemizle işbirliği içerisinde yürütmüş olduğumuz Kadışehri Sinema İle Buluşuyor Projesi kapmasında, öğrencilerimizle film izledik. Her şey geleceğimiz olan sevgili öğrencilerimiz için” dedi. »Haber Merkezi 
 

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Film Başlıyor
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