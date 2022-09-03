Fikstür 7 Eylül’de çekilecek

01-02 Ekim 2022 tarihlerinde başlayacak olan Bölgesel Amatör Lig müsabakalarının fikstür çekimi 07 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 14.00'te Orhan Saka Amatörler Evi Poligon Mahallesi Poligon Caddesi Bina No. 2 İstinye-Sarıyer /İSTANBUL adresinde yapılacaktır. 2022-2023 sezonu Bölgesel Amatör Ligi 14 grupta 196 takımın katılımıyla oynanacaktır.

YOZGAT TEMSİLCİLERİ 6. GRUP’TA

Yozgat temsilcileri Yozgat Belediyesi Bozokspor ve Yozgatspor 1959 FK, 14 takımın bulunduğu 6. grupta yer alırken, grupta 3 Ankara, 3 Kayseri, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale ve Çorum temsilcileri de bulunacak. »Haber Merkezi