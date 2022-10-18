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“Fikirlerinizi Projeye Dönüştürün!”

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) gençlere yönelik eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. 

18 Ekim 2022 Salı 02:11
“Fikirlerinizi Projeye Dönüştürün!”

Yapmış olduğu eğitimler ile adından sıkça söz ettiren SORGED, ‘Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi’ düzenleyecek. 
Düzenlenecek eğitim ile ilgili açıklamada bulunan SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Bu eğitim, gençler arasında proje yazma kültürünü geliştirmek, proje yazma ve yönetme kabiliyeti kazanmak, bu alandaki yetkinlikleri geliştirmek, hibe ve teşviklerden yararlanmalarını sağlamak, proje tasarlama, yazma ve yürütme  konusunda beceriler kazanmak amacıyla düzenlenmektedir. Peki bu eğitim gençlerimize ne katacak? Günümüzde artık proje yazabilen ve yürütebilen gençler daha kolay istihdam edilebiliyor. Birçok kurum, kuruluş ve STK proje koordinatörü ve proje asistanı arıyor. Kendi mesleğinin yanında farklı becerilere sahip olmak ve toplumsal sorunlara çözüm üretmek gençleri herkesten farklı kılıyor. Eğitim ile  sadece proje yazmayı öğrenmeyeceksiniz. Eğitimin yanı sıra yaratıcılık, takım çalışması, zaman yönetimi, eleştirel düşünme, problem çözme ve sunum yapma becerileri kazanacaksınız. Bu eğitimde;  proje döngüsü yönetimi mantığı, sorun analizi, paydaş analizi, hedef analizi, strateji analizi, mantıksal çerçeve matrisi, faaliyet planı ve bütçe hazırlama, hibe programları başvuru formları tanıma fırsatı bulacaksınız.” ifadelerini kullandı.
Eğitimin 22-23 Ekim  tarihleri arasında gerçekleştirileceğini ifade eden Uğuz, “Eğitimlerimiz saat 09.30'da başlayıp, 17.30'da sona erecek. 16 ila 30 yaş arası gençler başvuru yapabilir. Kontenjan 20 katılımcı ile sınırlıdır. Öğle yemeği, çay, kahve ve ikramlar ücretsiz karşılanacaktır. Eğitim Sorgun'da düzenlenecektir. Yozgat Merkez'den katılacak gençlerin yolculuk ücretleri ödenecektir. Eğitim ücretsiz ve katılım belgelidir. Kontenjan 20 katılımcı ile sınırlıdır. Kontenjanının dolması ile başvuru formu kapatılacaktır. Dolayısıyla lütfen başvurunuzu en kısa sürede yapınız. Başvurusu olumlu olan katılımcılara eğitim hakkında SMS gönderilecektir.” dedi. 
»Haber Merkezi 
 

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Fikirlerinizi Projeye Dönüştürün
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