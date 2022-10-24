“Fikirlere önem veriyoruz”

Çarşı esnafını gezen Belediye Başkanı Celal Köse, esnafla ile sohbet ederek istek ve sorunlarını dinledi.

Vatandaşlarla da buluşan Başkan Köse, “Gönlü güzel hemşehrilerimizle beraberiz. Yozgat’ımızı birlikte yönetiyor, her bir ferdimizin fikrine önem veriyoruz. Esnaflarımız ve vatandaşlarımızla sık sık bir araya gelmeye, muhabbet etmeye ve istişarelerde bulunmaya gayret ediyoruz. Ziyaret ettiğimiz her yerde büyük bir teveccühle karşılaşıyoruz. Muhabbetleri ve güler yüzleriyle içimizi ısıtan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Onların bizlerden beklentilerini ve taleplerini yerinde dinleyerek onların ihtiyaçlarına göre projeler ve çalışmalar yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden buyana bu anlayışla ilerlediğimiz yolda hizmet çıtamızı artırarak çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.” dedi.

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