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Fidanlara can suyu oluyorlar

Yozgat’ın Aydıncık ve Kadışehri ilçelerinde Tarım liseleri fidanlara can suyu olmaya devam ediyor.

02 Aralık 2022 Cuma 02:48
Fidanlara can suyu oluyorlar

Yozgat’ta tarım bölümünün bulunduğu Aydıncık Kazankaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kadışehri Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu lisesi mahsullerini toplamaya başladı.
Sınıflarında teorik bilgiyi öğrenen öğrenciler okullarının fiziki şartlarının avantajlarını da kullanarak geleneksel tarım tekniklerinin yerine modern ve teknolojiyle bütünleşmiş tarım metotlarını uygulama fırsatı bulup yaparak yaşayarak öğrenmekte toprağa dokunarak öğrendiği bilgiyi  pratiğe dönüştürmekte.
2022-2023 eğitim ve öğretim yılında tarım bölümü öğrencileri uygulama derslerinde seranın bir önceki yıl ekilen son ürünlerini toplayıp bitki köklerini seradan temizledikten sonra Ekim ayının son haftası 4 farklı türden bin 600 adet marul fidesinin ekimi gerçekleştirildi.
“TECRÜBELİ MEZUN OLUYORLAR”
Kadışehri Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarım Alanı son sınıf öğrencileri Türkiye'nin en büyük meyve bahçelerinden olan beş bin dönümlük Kabalı Bahçe İşletmesinde stajlarını yaparak alanlarından tecrübeli olarak mezun olmakta.
Okullara başarılı bir eğitim öğretim yılı dileyen Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, tercih döneminde öğrencileri tarım alanına beklediklerini belirtti. »Haber Merkezi
 

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Fidanlara Can Suyu Oluyorlar
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