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Fidanlar toprakla buluşturuldu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonu ile yurt çapında başlatılan ve bu yıl ‘Türkiye Yüzyılına Nefes’ temasıyla yurdun dört bir yanında olduğu gibi Bozok Üniversitesinin kampüs alanında da fidan dikimi yapıldı.

12 Kasım 2022 Cumartesi 02:11
Fidanlar toprakla buluşturuldu

Üniversite Erdoğan Akdağ Kampüsü Tenzile Erdoğan hatıra ormanında fidanlar toprakla buluşturuldu.
Aynı anda tüm Türkiye’de gerçekleştirilen ‘Türkiye Yüzyılına Nefes’ kampanyası ile toplumda çevre farkındalığının artırılması, genç nesillerin çevre bilinci ile yetişmesi, zarar gören orman alanlarının yeniden ağaçlandırılması, doğa sevgisi kazandırılması amacıyla yapılan fidan dikim etkinliğinde Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Emekli Büyükelçi Suleiman Ali Ateiga, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın,  Prof. Dr. Güngör Yılmaz,  Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen,  fakülte dekanları, akademik ve idari personel ve öğrencilerin katılımı ile saatler 11.11’i gösterdiğinde fidan dikimi yapıldı.
‘Türkiye Yüzyılına Nefes’ kampanyası ile başlatılan fidan dikme etkinliğinde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 81 ilde eş zamanlı saat 11.11’de ‘Türkiye Yüzyılına Nefes’ kampanyası ile başlatılan fidan dikme etkinliğinin çok anlamlı olduğunu söyledi.
Rektör Prof. Dr. Karadağ konuşmasını şöyle sürdürdü: "Tüm Türkiye’de ağaç dikme etkinliği eş zamanlı olarak düzenleniyor.  Biz de üniversitemiz kampüs alanını yaşanılabilir kılmak ve yeşil bir örtüye büründürmek ve gelecek nesillere çok daha yeşil alan bırakmak adına her yıl olduğu gibi bu yılda kampüs alanımızın her tarafına ağaç dikiyoruz. Bu yıl Tenzile Erdoğan hatıra ormanında fidanları toprakla buluşturduk. Üniversitemizin hem doğu hem batı kampüsünü daha yeşil bir kampüs yapma hayaliyle çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah dikilen fidanlarla kampüsümüz daha  yeşil bir alana kavuşacaktır.” 
»Haber Merkezi 
 

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Fidanlar Toprakla Buluşturuldu
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