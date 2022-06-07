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Fidanlar toprakla buluştu

Yozgat’ta 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

07 Haziran 2022 Salı 00:25
Fidanlar toprakla buluştu

Nohutlu Tepesi mevkiinde düzenlenen etkinliğe Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Tamer, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ve Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Timi, Yaşanabilir Çevre Derneği ve çok sayıda öğrenci katıldı. Fidan dikimi etkinliğinde açıklama yapan İl Müdürü İbrahim Tamer, “Sayın Cumhurbaşkanımızın yayınlamış olduğu bir genelge ile içerisinden 5 Haziran’ın da bulunduğu hafta Çevre Haftası olarak ilan edildi. Bu hafta çeşitli etkinliklerle çevrede bir farkındalık oluşturmak için etkinlikler düzenliyoruz. İlk olarak Bahçeşehir İlkokulunda bir etkinliğimiz oldu. Daha sonra Sayın Valimiz Ziya Polat’ın katılımlarıyla bisiklet turu düzenledik. Daha sonra Beledi Başkanımız Celal Köse ve siyasi parti temsilcilerimizin katılımlarıyla çevre yürüyüşü etkinliği düzenledik. Bugünde burada öğrencilerimizin de katılımlarıyla ağaç dikim töreni düzenledik. Son günde ise Çevre temizlik etkinliği yaparak kutlama haftamızı bu şekilde bitirmiş olacağız” dedi.
İHA
 

Son Güncelleme: 07.06.2022 17:34
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