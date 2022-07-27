FETÖ hükümlüleri yakalandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.D'yi Sorgun ilçesinde yakaladı. Hükümlünün evinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve 150 fişek ele geçirildi. FETÖ üyeliğinden hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ö. de emniyet ekiplerince Çekerek ilçesinde yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. »AA