Festivale katıldı

Gerçekleşen festivale Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı ve halk katıldı. Milletvekili Keven, “Boğazlıyan Uzunlu Kasabası 3’üncü Halk Festivali'nde Boğazlıyanlı hemşerilerimizle buluştuk. Uzunlu Belediye Başkanımız Okan Yaşar Elbaşı'na bu kültür-sanat dolu festival için teşekkür ederim. Emeğinize sağlık” dedi.

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