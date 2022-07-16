Festivale davet

16-17 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek olan festival için hazırlıklarda sona yaklaşıldığını belirten Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, “Çekerek ilçemizde düzenlenecek ‘Doğa ve Spor Festivali’ hazırlıklarında sona yaklaşıldı. Festivalde bir çok proje kapsamında Millet Bahçesi, Lavanta Adası, Rafting Parkuru, Atık Su Arıtma Tesisi, Biyogaz Enerji Tesisi Projelerinin açılışları gerçekleşecek. 16-19 Temmuz tarihlerinde Uluslararası Rafting Şampiyonasına ev sahipliği yaparak ilçemizin ve Yozgat’ımızın tanıtımına katkı sağlamış olacağız. Çekerek ilçemizin turizm kenti olması için yapılan yatırımların tanıtımının Uluslararası katılımın olacağı bu büyük etkinlikte en iyi şekilde sunulması ve ilçemize yakışır bir şekilde her yönüyle kusursuz gerçekleştirilebilmesi için gece gündüz demeden hazırlıklar yapıldı” dedi.

TÜRK YILDIZLARI’NDAN GÖSTERİ

Festivalde Türk Yıldızları’nın uçuş gösterisi yapacağını dile getiren Ünal, “Ayrıca ülkemizin gururu olan Türk Yıldızları uçuş gösterisi yapacak. Ekibimizle de bir arada olduk. Kazasız bir gösteri olmasını temenni ediyorum. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Bütün projelerimizin gerçekleşmesinde ilçemize büyük desteği veren Hemşehrimiz, gururumuz Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendinin de katılımlarıyla gerçekleştireceğimiz festivalimize şimdiden tüm hemşehrilerimiz davetlidir” diye konuştu.

»Muhammed Üstüntaş