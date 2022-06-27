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Festivale davet etti

İstanbul'da yaşayan Çekerek ve Köyleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından “Çekerekliler Piknikte Buluşuyor” programı düzenlendi.

27 Haziran 2022 Pazartesi 02:06
Festivale davet etti

Programa Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşma yapan Başka Çakır, “Çekerek ve Köyleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğimizin düzenlediği ve Eyüp Sultan Belediye Başkanı Sayın Deniz Köken beyin de katılımlarıyla "Çekerekliler Piknikte buluşuyor" programında Yüreğinde memleket hasreti taşıyan, İstanbul’un ahenginde Çekerek'i, Çekerek'in kültürünü, rengini yaşatan çok değerli hemşehrilerimle bir araya gelerek yapmış olduğumuz tüm çalışmaları onların düşünce ve takdirlerine sunarak çok yakında ilçemizde yapmayı planladığımız Çekerek Festivali'ne hemşehrilerimizi davet ettik. Bu vesileyle İstanbul’da bulunan derneklerimizin başkanlarına, yönetim kurulu ve dernek üyelerine, piknikte bizlere eşlik ederek, vakit ayıran tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi daim eylesin” dedi. 
»Haber Merkezi

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Festivale Davet Etti
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