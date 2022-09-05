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Festivalde Yozgatlılar günü

Türk kültürünün yeni nesle aktarılmasında önemli bir köprü görevi gören 24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali Ankara’nın Etimesgut ilçesinde gerçekleştirildi.

05 Eylül 2022 Pazartesi 02:15
Festivalde Yozgatlılar günü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de katılım sağladığı festivale Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın ve Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci katıldı.
Festivalde konuşan Bahçeli, “Bu festivali gündemi işgal eden başka festivallerle karıştırmamak lazımdır. Çünkü Milliyetçi Hareket Partili belediyelerin festival programlarında edep vardır, denge vardır, seviye vardır, milli ve manevi değerlerin hükmü vardır. Son günlerde iptal edilen festivallerle ilgili fitne kazanı kaynatan, toplumu provoke eden Kılıçdaroğlu, festival görmek istiyorsa, toplum huzurunun nasıl gözetildiğini merak ediyorsa, gelsin de Etimesgut’a baksın. Belki biraz ders alır, ibret alır, aklını da başına alır. Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez. Kamu güvenliği ve toplum sağlığı dikkate alınmadan festival organize edilemez. Hele hele terör örgütlerinin eylem hazırlığı içinde olduğu festival programları asla yapılamaz” ifadelerini kullandı.
“Kılıçdaroğlu’nun tahrik ve tacizleri yanlıştır, çok tehlikelidir”
Festivallerin iptal edilmesinden, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fitne çıkardığını söyleyen Bahçeli, “ Çok şükür Etimesgutlu kardeşlerime layık bir organizasyon yapılmıştır. Üstelik bu organizasyon uluslararası boyutludur. Etimesgut Belediyemiz hamd olsun çalışıyor, üretiyor, geliştiriyor, ilçemizi büyütüyor. Azı çok yapmak, eldeki kıt imkânları en verimli, en rasyonel şekilde kullanmak için gece gündüz çırpınıyor. Her başarının ardında dua, emek, stratejik düşünce vardır. Her başarının temelinde alın teri, göz nuru, samimi mücadele yer almaktadır” şeklinde konuştu.
YOZGAT GÜNÜ 
Etimesgut Belediyesi tarafından düzenlenen 24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Yozgat Günü programına Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın ve Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci katılım sağladı. 
Programda emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Yalçın, “Yaptığı hizmetlerle Etimesgut’u Ankara ilçeleri arasında marka yapan kıymetli Başkanım Enver Demirel’e, Etimesgut Belediyesi personeline, ev sahibi olarak bizleri ağırlayan Etimesgut Yozgatlılar Derneği Başkanımız Ebuzer Bakır ve yönetimine, Ankara’da bulunan, programda bizleri yalnız bırakmayan Federasyon Başkanımız Ahmet Koç’a , dernek başkanlarımıza ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi. 
‘KÜLTÜR ELÇİSİ OLACAĞIZ’
Dolu dolu bir festival olduğunun altını çizen Başkan Ekinci, “Etimesgut Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali'nde Yozgat'ımızı temsil etmek için yer aldık. Şehrimizin kültür elçisi olarak çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi 

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Festivalde Yozgatlılar Günü
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