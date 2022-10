Festivalde KIRMIZI HALI

19-21 Ekim tarihleri arasında ilki gerçekleştirilen Bozok Film Festivali’nin ödül töreni Bozok Üniversitesinin ev sahipliğinde Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Bozok Film Festivali’nin kapanış töreni sinema dünyasının ünlü isimlerinin ve davetlilerin kırmızı halı geçiş seremonisi ile başladı.

Festival süresince film gösterimi, ünlü yönetmen ve oyuncularla söyleşi gibi etkinlikler sanatseverlerle buluştu.

Programa Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Hayırsever iş insanı Bilal Şahin, Oscar Adayı İranlı Yönetmen, yapımcı ve senarist Majid Majidi, oyuncu, yapımcı ve yönetmenler, ilçe kaymakam ve belediye başkanları, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgüt temsilcileri, vatandaş ve öğrenci katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Bozok Film Festivali Direktörü Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı, festivalin amacının Türk sinemasında film üretimine katkı sağlamak, Yozgat'ın tarihi ve kültürel değerlerini Anadolu kültürü üzerinden tanıtmak olduğunu, bunu da başardıklarını söyledi.

Kalaycı, “İlk kez düzenlenen Bozok Film Festivali’ne varlığı ile armağan katan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Törende konuşan ve festival onur ödülüne layık görülen Usta Oyuncu Yozgatlı hemşehrimiz Altan Erkekli ise, memleketi Yozgat’ta ilk kez düzenlenen film festivaline katılmaktan çok gururlu ve mutlu olduğunu söyledi.

“ADI SANATLA DA ORTAYA ÇIKACAK”

Erkekli konuşmasında: “Yozgat’ın adı sanatla da ortaya çıkacak. Yozgat’ın yaptığı her şeyde sanatın güzelliği öne çıkacak. Bu yüzden Yozgat Valimize, Yozgat Belediye Başkanımıza ve Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörümüze bu gençlerimizi cesaretlendirdikleri ve onların önlerini açtıkları için şükranlarımı sunuyorum. Benim için çok değerli ve anlamlı bir gün. Anadolu’nun birçok kentine bu festival örnek olacak. Sanat her şeyi güzelleştirir. Hayatın içindeki mutlulukları sanatla bulacağız. Bu genç yüreklerin nice öyküleri var. O öykülerin bu topraklardan fışkırması benim için çok değerli. Çok heyecanlıyım. Kendi özümün olduğu yerde böyle bir festivalin içinde olmak ve ödül almak benim için önemli bir yük. Bu yükü taşıyacağım. Söz veriyorum. Beni, bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah ömrümüz yettiği sürece bu festivale yürek vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

“DEĞERLERİMİZİ GELECEĞE AKTARACAĞIZ”

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde, Yozgat Valiliği, Yozgat Belediye Başkanlığı ve diğer kurumların katkılarıyla ilk kez düzenlenen Yozgat Bozok Film Festivali’ni gerçekleştirmenin mutluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yozgat Bozok Üniversitesi’nin her alanda ülkesine ve iline değer katan bir üniversite olduğunu vurgulayan Karadağ konuşmasında: “Yozgat Bozok Üniversitesi sosyal ve kültürel faaliyetleri ile ülkemizin değerlerini ve şehrimizin kıymetlerini ön plana çıkartmaya çalışan ve bu konuda projeler hazırlayan bir üniversite. Bunun en güzel örneği ise Yozgat Valimiz liderliğinde Belediye Başkanımız ve Yozgat Bozok Üniversitesi’nin desteği ile bugün gerçekleştirdiğimiz Bozok Film Festivali. Anadolu coğrafyasında bizim değerlerimizi festival özelinde geleceğe aktarmak, ilimizi ve kültürümüzü tanıtmak çok anlamlı ve önemli. Valimiz, Belediye Başkanlığımız ve Yozgat Bozok Üniversitesi işbirliği ile hayata geçen film festivalinin bundan sonraki yıllarda geleneksel hale gelmesini ümit ediyorum. Bu vesile ile Usta Oyuncu Yozgatlı hemşerimiz Altan Erekli’ye, İranlı Yönetmen, yapımcı ve senarist Majid Majidi’ye, sanatçılarımıza, yönetimlerimize, oyuncularımıza ve 258 film ile bize değer katan bütün sanatçılarımıza ve filmlerin hazırlamasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

“GURUR DUYDUM”

Bozkırın tam ortasında Yozgat’ta film festivalinin yapılmış olmasından gurur ve mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Köse, “Yozgat Bozok Film Festivali ilk kez düzenleniyor. Özellikle Anadolu’da yaşanmış ve gün yüzüne çıkmamış masal ve hikâyelerin beyaz perde ile birlikte ülke sınırları ve dünyada gösterilecek ve Yozgat’ımızın kültürünü, örf ve değerlerini, tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtacak olmasından bahtiyarlık duyuyorum. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

“GELENEKSEL HALE GELECEK”

Vali Ziya Polat konuşmasında: “Yozgat’ta Bozok Film Festivalini düzenlerken aklımızda soru işaretleri vardı. Bugün o soru işaretlerini gidermenin haklı gururunu yaşıyoruz. İnşallah Bozok Film Festivali geleneksel hale gelecektir. Hep beraber film festivalini yaşatmaya devam edeceğiz. Film Festivali’nin amacına ulaştığına inanıyorum. Festivali düzenlememizdeki amaç Yozgat’ı tanıtmak” dedi.

Yozgat’ın dışarıdaki algısının değiştirilmesi gerekliliğine vurgu yapan Polat : “Yozgat’ın nasıl bir yer ve ne kadar güzel bir şehir olduğunu anlatmamız lazım. Bunu da festivallerimizle tanıtmaya devam edeceğiz. Festivalin düzenlenesin de emeği tüm ekibe teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

ÖDÜLLER SAHİBİNİ BULDU

Bozok Film Festivali’nin jüri üyeliğini Prof. Dr. Emine Uçar İlbuğa, Çağrı Vila Lostuvalı, Mehmet Fazıl Coşkun ve Tayfun Öztürk üstlendi. Festivalde Türk tiyatro, sinema, televizyon oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Altan Erkekli’ye ‘Onur Ödülü’ takdim edildi. Usta oyuncu Erkekli ’ye ödülünü Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun takdim etti.

Festival kapsamında Hayat Boyu Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Hayat Boyu Başarı Ödülleri’nin ilki sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Laçin Ceylan’a verildi. Ceylan’a ödülünü Vali Polat takdim etti.

Hayat Boyu Başarı Ödülünün bir diğer sahibi tiyatro, sinema oyuncusu Numan Çakır oldu. Çakır’a ödülünü Başkan Köse takdim etti.

Hayat Boyu Başarı Ödülünün diğer sahibi ise sinema, tiyatro dizi sanatçısı Murat Danacı oldu. Danacı’ya ödülünü Rektör Karadağ takdim etti.

Hayat Boyu Başarı Ödülünün sonuncusu ise oyuncu Merve Polat‘a verildi. Polat’a ödülünü Festival Direktörü Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı takdim etti.

FİLMLER BELİRLENDİ

Anadolu’dan Masallar ve Hikâyeler ile Yozgat’ın tarihi ve kültürel değerlerini anlatan kısa film ve belgesellerin yarıştığı Bozok Film Festivali’nde 46 bin lira nakit para ödülüne ek olarak, birincilik ödülü kazanan her kategoriden üç kişi toplamda ise 15 kişi Avrupa’da eğitim görme fırsatı elde etti. 258 filmin başvuruda bulunduğu ve 12 filmin finalist olarak yarıştığı Bozok Film Festivalinde: Gençlik Jüri Ödülü ‘Karıncanın Ayak İzleri’ filmiyle Ümit Genç’in oldu. Genç, ödülünü Festival Destekçisi Ramazan Kocatürk’ten aldı.

Yozgat En İyi Belgesel Ödülü ‘Baki’ filmiyle Harun Köybaşı ve Alihan Erbaş’ın oldu. Köybaşı ve Erbaş, ödülünü Yozgat İl Kültür Müdürü Hüseyin Çiftçi’den aldı.

Ulusal En İyi Belgesel Film Ödülü ‘Memtevri Yaylacı’ filmiyle Can Akpınar’ın oldu. Akpınar’a ödülünü Prof. Dr. Emine Uçar İlbuğa takdim etti.

Ululsal Manisyon Kısa Film Ödülü ‘Oyun’ filmiyle Önder Menken’in oldu. Menken ödülünü Sinema Eleştirmeni Suat Köçer’den aldı.

Ulusal En İyi Kısa Film Ödülü ‘Kıspet’ filmiyle Harun Korkmaz’ın oldu. Korkmaz ödülünü Yönetmen Vuslat Saraçoğlu’ndan aldı.

KONSERLE SONA ERDİ

Ödül töreni gecesinde Türk Halk Müziği’nin sevilen ismi Yozgat’ın yetiştirdiği önemli sanatçılardan Mümin Sarıkaya sahne aldı. Sesi, farklı yorumu ile sevilen şarkılarını seslendiren Mümin Sarıkaya festivale renk kattı. »Haber Merkezi