Festivalde buluştular

Ankara Hoşumlular Derneği (HOŞDER) tarafından Hoşumlu Mahallesi’nde düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği Gülşehri Belediyesinin de katkı sunduğu festivale vatandaşlar katıldı.

Çeşitli yarışma ve etkinliğin gerçekleştirildiği festivalde bayram için memleketlerine gelen vatandaşlar, eğlendi.

HOŞDER Başkanı Erdal Güngör, etkinlikte yaptığı konuşmada, Hoşumlu Mahallesi’nde festivalin bu yıl 2’ncisini düzenlediklerini söyledi.

Memleketleri dışında yaşayan kişileri yılda en azından bir defa buluşturmak için böyle bir festival düzenlediklerini ifade eden Güngör, "Amacımız birlik ve beraberliğimizi sağlamaktır. Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belde belediyemizin verdiği desteklerle geleneksel hale getirdik." dedi.

Festivale, Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü ve AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç katıldı. »AA