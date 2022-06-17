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FESTiVAL SONA ERDi

Yozgat Bozok Üniversitesi 2021-2022 Öğretim yılı ‘Mezuniyet Töreni ve YOBÜ Festival’ etkinlikleri Mümin Sarıkaya konseri ile sona erdi.  

17 Haziran 2022 Cuma 02:11
FESTiVAL SONA ERDi

Üniversite ‘YOBÜ Festivali’ etkinliklerinin kapanış gecesinde Türk Halk Müziği’nin sevilen ismi Mümin Sarıkaya sahne aldı. Bu yıl 13 -15 Haziran tarihleri arasında, bir dizi etkinlikle kutlanan  ‘YOBÜ Festivali’nin son gününde  sahne alan Türk Halk Müziği’nin sevilen sanatçısı Mümin Sarıkaya, verdiği muhteşem konserle unutulmaz bir gece yaşattı. Sesi, farklı yorumu ile sevilen şarkılarını seslendiren Mümin Sarıkaya’yı dinleme fırsatı bulan öğrenciler, birbirinden güzel şarkılara eşlik ederek gönüllerince doyasıya eğlendi. Konser sonrası Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen günün ansına sanatçı Mümin Sarıkaya’ya hediye takdim etti.
Haber Merkezi

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FESTiVAL SONA ERDi
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