FESTiVAL SONA ERDi

Üniversite ‘YOBÜ Festivali’ etkinliklerinin kapanış gecesinde Türk Halk Müziği’nin sevilen ismi Mümin Sarıkaya sahne aldı. Bu yıl 13 -15 Haziran tarihleri arasında, bir dizi etkinlikle kutlanan ‘YOBÜ Festivali’nin son gününde sahne alan Türk Halk Müziği’nin sevilen sanatçısı Mümin Sarıkaya, verdiği muhteşem konserle unutulmaz bir gece yaşattı. Sesi, farklı yorumu ile sevilen şarkılarını seslendiren Mümin Sarıkaya’yı dinleme fırsatı bulan öğrenciler, birbirinden güzel şarkılara eşlik ederek gönüllerince doyasıya eğlendi. Konser sonrası Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen günün ansına sanatçı Mümin Sarıkaya’ya hediye takdim etti.

Haber Merkezi