Festival sona erdi

Öğrencilerin kendi ilgi alanları, becerileri ve tercihlerine en uygun kariyer yolunu belirleyebilmeleri için farklı ve profesyonel bakış açılarından faydalanabilmesi, kariyerlerine dışarıdan bakma şansı yakalayabilmeleri amacıyla düzenlenen festivalde öğrenciler iş başvuru süreçlerini öğrenme, iş mülakatlarını yönetebilme, firma ve sektörleri tanıma fırsatı yakaladılar.

‘Bozok Kariyer Fest’te üniversite sanayi bütünleşmesinin yanı sıra kamu ve özel sektörden uzman isimler öğrencilerle buluştu.

Son gün etkinliğinde modaratörlüğünü Araştırma Görevlisi Dr. İbrahim Evren Kıbrız’ın yaptığı birinci oturumda Yozgat Bozok Teknopark Genç Girişimciler: Efa Robotik Dr. Öğretim Üyesi Emrah Çetin, Nikol Teknoloji AŞ. Dr. Öğretim Üyesi Önder Dincel, Sanlab Sümilasyon Salih Kürek ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Müdürü Doğu Sezen Genç Fikirler Fabrikası Yarışması tanıtımını yaptı. Moderatörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Figen Tombak’ın yaptığı günün ikinci oturumunda ise Gimat Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Özışık, Fıccın Restoran girişimci Leyla Kılıç ve Ekolojik Otel ve Restoran Genel Müdürü Gülhan Karaca öğrencilere sektöre yönelik mesleki deneyimleri, tecrübeleri ve başarı hikayeleri hakkında bilgiler aktardı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, öğrencilerin kendi hayalleri ve hedeflerine ulaşmalarını, hayat çizgilerine yön vererek kariyer hedeflerini belirlemelerini ve kendilerini geleceğe hazırlamalarına katkı sağlaması amacıyla düzenlenen ‘Bozok Kariyer Fest’in amacına ulaştığını söyledi.

3 gün süren etkinlikte geleceğin teminatı gençler, kamu ve özel sektörün önemli isimlileri ile bir araya gelme fırsatı bulduğunu belirten Karadağ, “Festivale konuşmacı olarak katılan konuşmacılar sektöre yönelik mesleki deneyimleri, tecrübeleri ve başarı hikayelerini paylaşarak öğrencilerimizin yeni ufukla açmasına vesile oldu. Bu duygularla etkinliğin düzenlenesin de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. »Haber Merkezi

