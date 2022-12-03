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Festival sona erdi

Yozgat Bozok Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi ile  Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından 29 Kasım ve 1 Aralık tarihleri arasında üniversite ev sahipliğinde düzenlenen olan “Bozok Kariyer Fest” sona erdi.

03 Aralık 2022 Cumartesi 02:11
Festival sona erdi

Öğrencilerin kendi ilgi alanları, becerileri ve tercihlerine en uygun kariyer yolunu belirleyebilmeleri için farklı ve profesyonel bakış açılarından faydalanabilmesi, kariyerlerine dışarıdan bakma şansı yakalayabilmeleri amacıyla düzenlenen festivalde öğrenciler iş başvuru süreçlerini öğrenme, iş mülakatlarını yönetebilme, firma ve sektörleri tanıma fırsatı yakaladılar. 
‘Bozok Kariyer Fest’te üniversite sanayi bütünleşmesinin yanı sıra kamu ve özel sektörden uzman isimler öğrencilerle buluştu.
Son gün etkinliğinde modaratörlüğünü Araştırma Görevlisi Dr. İbrahim Evren Kıbrız’ın yaptığı birinci oturumda Yozgat Bozok Teknopark Genç Girişimciler: Efa Robotik Dr. Öğretim Üyesi Emrah Çetin, Nikol Teknoloji AŞ. Dr. Öğretim Üyesi Önder Dincel, Sanlab Sümilasyon Salih Kürek ve Orta Anadolu Kalkınma  Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Müdürü Doğu Sezen Genç Fikirler Fabrikası Yarışması tanıtımını yaptı. Moderatörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Figen Tombak’ın yaptığı günün ikinci  oturumunda ise Gimat Marketler Zinciri Yönetim  Kurulu Başkanı Zafer Özışık, Fıccın Restoran girişimci Leyla Kılıç ve Ekolojik Otel ve Restoran Genel Müdürü Gülhan Karaca öğrencilere sektöre yönelik mesleki deneyimleri, tecrübeleri ve başarı hikayeleri hakkında bilgiler aktardı.
Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, öğrencilerin kendi hayalleri ve hedeflerine ulaşmalarını,  hayat çizgilerine yön vererek kariyer hedeflerini belirlemelerini ve kendilerini geleceğe hazırlamalarına katkı sağlaması  amacıyla düzenlenen   ‘Bozok Kariyer Fest’in amacına ulaştığını söyledi. 
3 gün süren etkinlikte geleceğin teminatı gençler, kamu ve özel sektörün önemli isimlileri ile bir araya gelme fırsatı bulduğunu belirten Karadağ, “Festivale konuşmacı olarak katılan konuşmacılar  sektöre yönelik mesleki deneyimleri, tecrübeleri ve başarı hikayelerini  paylaşarak öğrencilerimizin yeni ufukla açmasına  vesile oldu. Bu duygularla  etkinliğin düzenlenesin de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. »Haber Merkezi
 

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FESTiVAL SONA ERDi
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