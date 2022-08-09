Festival sona erdi

Bahadın beldesinde 1 Ağustos Pazartesi günü başlayan ve çeşitli etkinliklerle devam eden festivalin son gününde uçurtma şenliği ve panel düzenlendi. Festival, sanatçılar Gökhan Kılıç, Arzu Şahin ve Ali Asker'in sahne aldığı konserle sona erdi.

Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, kazasız belasız, dolu dolu bir festival geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. »AA