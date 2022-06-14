Festival devam ediyor

Bozok Üniversitesi şenlik alanında İlahiyat Fakültesi Musiki Topluluğu tarafından Halk Müziği ve Sanat Müziği dinletisi gerçekleştirildi. Öğrenciler birbirinden güzel ezgileri hep beraber seslendirdi. Sanatçı Samet Kölemen ve Karadeniz halk oyunları ekibinin sahne aldığı konserde ise öğrenciler unutulmaz bir Karadeniz akşamı yaşadı. Horon ile başlayan etkinlikte alanı dolduranlar uzun süre kemençe eşliğinde coştu. Günün kapanış konserinde ise Bozok Üniversitesi Müzik ve Sanat Topluluğu tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Saz Sanatçısı Şef Andan Şahin yönetiminde unutulmaz bir Türk Halk Müziği gecesi yaşandı. Üniversite öğrencileri yorucu eğitim-öğretim yılının yorgunluğunu ve stresini doyasıya eğlenerek attı. Türkülerin yanı sıra özgün eserlerin de seslendirildiği konserin sonunda davul ve zurnanın verdiği coşkuyla öğrenciler kongre salonunda ilerleyen saatlere kadar halay çekti.

Haber Merkezi