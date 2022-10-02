Festival coşkusu

Yozgat Valisi Ziya Polat’ında katıldığı ve 4'üncüsü düzenlenen Bulgur Festivali'nde konuşan Adalet Bakanı Bozdağ, seçimlerin Türkiye’de yaklaşmasıyla uluslararası çevrelerin harekete geçtiğini söyledi.

Bakan Bozdağ, burada yaptığı konuşmasında, “AK Partiye karşı olanların pek çok gerekçesi olabilir. Allah’ın izni ile milletin iradesine asla ortak kabul etmeyeceğiz. Seçimler yaklaştıkça uluslararası çevrelerde sandıkta atılan oya ortaklığı millete baka baka sindirecek zavallılar arıyorlar. Türkiye 20 yıl da her alanda büyüdü. Bizden önceki hükümetler dönemiyle yapılanlar mukayese edildiğinde büyük bir fark var. Cumhur İttifakı'nı durdurmak istiyorlar. Eğitim, ulaşım, savunma sanayi, sağlık alanında büyük değişimler yaptık. Neden istesinler Tayyip Erdoğan’ı. Afrika, Asya, Avrupa her yerde Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Pazarda Türkiye var. Diyorlar ki bu adamı ve Türkiye’yi durdurun. Bizim mücadelemiz AB ve ABD ile Kılıçdaroğlu’nu ABD’den mi çağırdılar, kendileri mi gidiyor. Resmi programların arkasında ne var. Sandıkta gereken yapılacak ve millet yeniden Recep Tayyip Erdoğan diyecek. Bizim seçim mücadelemiz sadece yedili masa ile değil.” dedi.

“TERÖRÜ YAPANLARIN ADI YOK MU”

Bozdağ, Kırşehir’den ana muhalefete terör örgütlerinin adının olup olmadığını sordu. "Bursa, Mersin, İzmir adliyemize saldıran terör örgütlerinin adı yok mu?" diye soran Bakan Bozdağ, “Bunun adı PKK, DHKP-C, FETÖ’dür. Bunun adını sanını söyleyin. Yedili masa da İYİ Parti diyor ki HDP ile bizi yan yana koyamazsınız diyor? CHP iş birliğini sıkı tutmaya özen ve gayret gözüküyor. Acaba bizlerin bilmediği bir anlaşma mı var? Toplam oyları yüzde 40-45 arasında değişiyor. HDP’nin oy vermemesi dâhilinde Millet İttifakı'nın kazanması gözükmüyor. İstanbul seçimleri ortada. HDP saf dışı kaldığında gerçek ortada. HDP oylarını CHP üzerinden kanalize etmek gibi değerlendirilebilir. Şimdi dürüst olma vakti. Milletin karşısına çıkın ve nasılsanız öyle anlatın. HDP bu kadar dışlanmayı göze alıp size göz kırpmalarını beklemeyin. Sizinle yan yana olmaktan çekiniyorlar. Kandil’den açıklama yapılıyor ve o terörist yanımızda deniliyor. Terör örgütü eylemi üstlendi. Çok açık ve net. Bombalı saldırı yapmak gazetecilik faaliyeti mi? Gasp yapmak gazetecilik faaliyeti mi? Terör örgütü eylemlerine katılmayanları tehdit etmek gazetecilik faaliyeti mi? Biraz dürüst olun. Bir gazeteci bir suç işlediğinde ‘bu gazeteci’ soruşturma açılamaz dersek doğru mu olur? Türkiye bir hukuk devletidir." diye konuştu. Bozdağ, "Gizli olan soruşturma bilgilerini Kılıçdaroğlu’na kim iletiyor. Hukuk devletinin kurallarına söylemekle değil uymakla bağlı olacağız. Terör örgütlerine savcımızı ve Mersin'de görev yapan görevlilerimizi hedef gösteriyor. Kabul edilebilir bir şey mi bu?” ifadelerini kullandı.

“FAYDALI İŞLER YAPMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK”

‘41 Projeye 41 kere maşallah’ sloganı ile çıkılan programda konuşan Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, “Bizler de ilçemize faydalı işler yapmak için yola çıktık. Çalışmalarımızı gayretle sürdüreceğiz. Kutlu bir yol ve mukaddes bir dava için yola çıktık. Belediye personelimiz göreve geldiğimiz günden bu yana mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyor.” dedi. Toplu açılış töreninde konuşan AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, “Çiçekdağı ilçesinde açılışı yapılan 41 projeye 41 kere maşallah diyoruz. Bizler sizlerin hizmetkârı olmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik ruhunu yaşamak ve yaşatmak önemli. Hele hele önemli hizmetleri halka sunmak daha da önemli. Türkiye dünyanın en büyükleri arasında yer alacak. Bizlerin millete getirecek daha çok işi var. 2023 Seçimleri Türkiye için büyük önem arz ediyor. Bizler kalkınma hamlesini devam ettirme noktasında kararlıyız. Unutmayın mesele memleket ve milli irade meselesi.” diye konuştu.

AK Parti Parti içi Demokrasi ve Hakem Kurulu Başkanı Yaşar Bahçeci, şehirlerin ve ilçelerin çok fazla hizmete ihtiyacı olduğunu, birlik ve beraberlik içerisinde olunmasının önemli olduğunu ve Çiçekdağlıların AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gereken desteği vereceğini söyledi.

AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli ise CHP'li belediyelerin vatandaşa hizmet etmediğini ve yeniden belediyeleri AK Parti'nin alacağını belirtti. Programda 13 projenin temeli atıldı. 28 tamamlanan projenin de açılışı yapıldığı programda Bakan Bozdağ, Çiçekdağı ilçesinde sünnet olan 38 çocuğu ödüllendirdi.

» İHA