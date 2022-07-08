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Festival başlıyor

Akdağmadeni ilçesinde, belediyenin kuruluşunun 160’ıncı yıl dönümünün kutlanacağı ve 2019 yılında birincisi yapılan “Akdağmadeni Kültür, Turizm ve Salep Festivali” hazırlıkları başladı.

08 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Festival başlıyor

3-7 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan etkinlikler kapsamında gün boyu birbirinden eğlenceli programlar, akşamları ise kıymetli sanatçıların konserleri yer alacak. Festival hazırlıklarının başladığını belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Programımıza katkı sunmak, sponsor olmak ve reklam vermek isteyen vatandaşlarımızı organizasyon birimimize bekleriz” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi
 

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Festival Başlıyor
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