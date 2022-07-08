Festival başlıyor

3-7 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan etkinlikler kapsamında gün boyu birbirinden eğlenceli programlar, akşamları ise kıymetli sanatçıların konserleri yer alacak. Festival hazırlıklarının başladığını belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Programımıza katkı sunmak, sponsor olmak ve reklam vermek isteyen vatandaşlarımızı organizasyon birimimize bekleriz” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

