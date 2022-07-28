Festival başlıyor

Bu yıl ikincisinin düzenleneceği sanatçıların ve farklı etkinliklerin yer alacağı Akdağmadeni Kültür, Turizm ve Salep Festivali başlıyor. Festivalde, Osman Öztunç, Uğur Işılak, Mümin Sarıkaya, Eşref Ziya, Tuğba Çimencan, Ender Tekin, Nilgün Kızılcı, Sıtkı Akın, Özkan Yüksel, Abdullah Yıldırım, Siyami Taştan ve Renk Renk Anadolu Halk Dansları Gösterisi sahne alacak. Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “ 3-7 Ağustos tarihlerinde doyasıya eğlenip birlik beraberliğimizi güçlendireceğimiz konser ve etkinliklerimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Akdağmadeni Kültür, Turizm ve Salep Festivaline tüm halkımız davetlidir” dedi.

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