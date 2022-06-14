FESTiVAL BAŞLADI

Bu yıl 13 -15 Haziran tarihleri arasında, bir dizi etkinlikle kutlanacak olan ‘YOBÜ Festivali’ Yimpaş Alışveriş ve Kültür Merkezi önünden kortej yürüyüşü ile başladı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlama etkinliklerine Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Profesör Dr. Güngör Yılmaz ve Profesör Dr. Yücel Güney, Genel Sekreter Profesör Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları, öğretim elemanları, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Festivalin açılış töreninde konuşan Rektör Karadağ Yozgat Bozok Üniversitesi’nin 2006 yılında kurulan bir üniversite olduğunu ancak yükseköğretime başladığı yıl olarak baktığımızda neredeyse yarım asra varan bir geçmişi olduğunu belirterek şunları söyledi: “Üniversitemizin kuruluşundan bu yana Yozgat ilimize böylesine güzel bir üniversite kazandırmanın heyecanını geçmişte çok kıymetli büyüklerimiz nasıl yaşamışlarsa şu anda bu görevi ifa eden ekip olarak da bizler de aynı heyecanla Yozgat Bozok Üniversitesi’ni daha ileri nasıl götürebiliriz gayreti ve çabası içerisindeyiz. Biz Yozgat Bozok Üniversitesi’ni devlet üniversiteleri başta olmak üzere daha prestijli ve daha saygın hale getirmenin gayreti içerisindeyiz. İddiamız üniversitemizi marka üniversite yapmak idi ve göreve başladığımız günden bu tarafa uluslararası öğrenci sayımız dâhil olmak üzere her alanda Yozgat Bozok Üniversitesi’ni görünür kılmaya çalıştık. Çünkü üniversiteye yönelik bu şehrin değerleri önem atfetmişlerdi. Yozgat için üniversitenin anlam ve değerini onlar çok iyi biliyorlardı. Dolayısıyla onların bizlere verdiği emaneti çok iyi yerlere taşımak görevimiz ve vazifemizdir. O açıdan da Yozgat Bozok Üniversitesi yönetimi olarak fakatlarımız, amalarımız olmadan bu üniversiteyi daha saygın, ulusal ve uluslararası düzeye nasıl taşıyabiliriz bunun gayret ve çabası içerisinde olduk. Allah’a hamd olsun üç senelik görev süremizde Yozgat Bozok Üniversitesi ulusal ve uluslararası düzeyde önemli çalışmalar elde etti. Uluslararası sıralama kuruluşunda Yozgat Bozok Üniversitesi 3 yıllık bir zaman dilimi içerisinde devlet üniversiteleri sıralamasında 11. sıraya yükseldi. Bu büyük bir başarı ve bu bize emanet edilen üniversitemizin daha ileri taşınmasının marka üniversite olmasının bir gereğiydi ve biz bunu Allah’a hamd olsun yaptık. 2020 yılı itibariyle bölgesel kalkınma odaklı hedefi olan bir üniversite olmayı hedef etmiştik. İhtisas üniversitesi olarak bilgiyi teknolojiye teknolojiyi de sanayiciyle buluşturuyor. Yozgat Bozok Üniversitesi 2022-2026 stratejik hedeflerini girişim odaklı üniversite olarak konumlandırdı. Biz bu üniversitenin hayaliyle çaba ve gayret sarf eden devlet büyüklerimiz başta olmak üzere iş insanlarımızın emek ve çabalarını boşa çıkarmadık. Aldığımız emaneti hak ettiği yere taşımanın gayret ve çabası içerisindeyiz. Yozgat bunu fazlasıyla hak ediyor. İlin geleceğine yönelik Yozgat Bozok Üniversitesi’nin bu noktada lokomotif olması büyük önem arz ediyor. Yine uluslararası öğrenciler konusunda da büyük mesafe aldık. 3 sene önce 40 civarında uluslararası öğrenci varken şu anda 850 tane uluslararası öğrencimiz bulunmakta. Bu öğrenciler bir taraftan Yozgat’ın kültürünü tanıyıp şehirle bütünleşirken ülkelerine döndüklerinde Yozgat’ın fahri kültür elçileri olarak ülkelerinde bizi temsil edecekler. 2022 yılında uluslararası öğrenci sayısı olarak hedefimiz 2 bin seviyelerine ulaşmak. Biz Yozgat Bozok Üniversitesi’ni hem kendi öğrencilerimiz açısından hem de uluslararası öğrenciler açısından tercih edilen bir üniversite yapmanın gayret ve çabası içerisindeyiz. Ben bu vesileyle üniversitemizin bu seviyelere gelmesinde çok büyük emekleri olan başta Sayın Cemil Çiçek Bey olmak üzere o dönemin bütün siyaset adamlarına, Devlet büyüğümüz hemşehrimiz Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Bey’e, şu anda siyasette aktif olarak bulunan, Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ Bey’e, Yozgat Milletvekilimiz Av. Yusuf Başer Bey’e, Yozgat için yüreği kalbi atan Yozgat’ın daha da gelişmesi ve büyümesini arzu eden tüm paydaşlarımıza çok ama çok teşekkür ediyoruz. İnşallah onların emanetlerini biz de vakti geldiğinde hak ettiği yere bizden sonra gelen arkadaşımıza teslim edeceğiz. Bu şehre ve üniversitemize değer katan iki iş insanımızı da anmadan geçemeyeceğim. Üniversitemizin kuruluşunda büyük emeği olan Sayın Erdoğan Akdağ ve son dönemlerde üniversite gelişirse Yozgat gelişir anlayışıyla üniversitemize katkılar sunan Sayın Bilal Şahin Bey’e de çok teşekkür ediyorum. 3 gün sürecek festivalin başta öğrencilerimizin mutluluğuna katkı sunacağını düşünüyorum. Bizler için çok kıymetlisiniz Sevgili Öğrencilerim! Sizlerin talepleri bizler için bir emirdir. Çünkü bu ülkenin yarınları sizlersiniz. Sizlerin hedefleri hayalleri ve idealleri doğrultusunda bu ülkenin yarınları daha güçlü olacaktır. Festivalin başta öğrencilerimiz için mutluluk ve huzur; Yozgat için de hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Cumhuriyet Meydanı’ndaki festival kutlama etkinlikleri festival meşalesinin Rektör Karadağ tarafından yakılması ile başladı. Kutlama etkinlikleri açılış programı, Faslı bir öğrencinin okuduğu şiir, halk oyunları ve karate gösterisi ile geçen hafta tamamlanan 13. Spor Şenlikleri müsabakalarında dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarının verilmesi ile sona erdi.

Haber Merkezi

