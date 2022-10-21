FESTİVAL BAŞLADI

Yozgat Valiliği himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Yozgat Belediyesi ile Yozgat Bozok Üniversitesi paydaşlığı ve Sinema Okuryazarları Derneğinin yürütücülüğünde 19-21 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Bozok Film Festivali başladı.

Programa Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Yücel Güney, Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen, Hayırsever iş insanı Bilal Şahin, Oscar Adayı İranlı Yönetmen, yapımcı ve senarist Majid Majidi, sinema ve dizi oyuncusu Orhan Aydın, festival dolayısıyla Yozgat’a gelen oyuncu, yapımcı ve yönetmenler, ilçe kaymakam ve belediye başkanları, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgüt temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Bozok Film Festivali Direktörü Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı, Türkiye’nin en önemli kurumlarının içinde olduğu bir film festivali yapmanın, Anadolu kültürünü Yozgat üzerinden anlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kalaycı, Bozok Film Festivalinin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Üniversitelerin bulunduğu şehre her açından değer katması gerekliliğine vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi'nin kuruluşundan itibaren gerek akademik anlamda gerek eğitim öğretim süreçlerinin yönetilmesi noktasında gerekse de sosyo-kültürel alanda şehrin yerel dinamikleri ile birlikte önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu yıl ilki düzenlenen Bozok Film Festivalinin de bu projelerden biri olduğuna değinen Rektör Karadağ, “Doğumla başlayan ve başrolünü üstlendiğimiz hayatın bütün süreçlerini bir rol sahibi olarak yaşıyoruz. Bu anlamda sinema hayatın bu gerçeklerini insanlara kültür ve tanıtım zemininde beyazperdeye taşıyor. İnşallah bu festival, Yozgat’ın tanıtımına önemli katkılar sunacak. Yozgat Bozok Festivali’nin ilkinin yapılmasına rağmen ulusal ve uluslararası zeminde adından söz ettirecektir. İlimizin tanıtılması noktasında ilkini gerçekleştirdiğimiz Bozok Film Festivali bundan sonraki yıllarda geleneksel bir hüviyete kavuşacağına inanıyorum. Katılan 258 adet proje bu gerçekliğin en güzel örneği. Ben bu duygularla başta bu projeyi emanet etmiş olduğumuz Öğr. Gör. Batuhan Kalaycı hocama, şehreminimiz Sayın Belediye Başkanımıza, Devlet-i Aliyye’nin bir lideri olarak Yozgat’ın tanıtılması adına bu projenin mimarı olan Sayın Valimize, festivale onur konuğu olarak katılan İranlı ünlü yönetmen Majid Majidi’ye, festivalimize katkı ve değer katan yönetmen, sanatçı ve siz katılımcılara çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Bozok Film Festivali’nin ilkini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Belediye Başkanı Celal Köse, “Yozgat, Anadolu'nun bağrında Bozok yaylasının tam ortasında masalı, hikayesi ve yaşanmış olayları pek çok olan bir ilimiz. İnşallah Bozok Film Festivalimiz masallarımızı, hikâyelerimizi gün yüzüne çıkmamış hikâyelerimizi beyaz perde üzerinden hem ulusal hem de uluslararasında beyazperde ile inşallah tüm dünyaya Yozgat’ımızı tanıtmış olacağız. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

İlki gerçekleştirilen ve kurumsal hale bürünen Bozok Film Festivali’nin bir sonraki ayağının uluslararası boyutta yapılmasını planladıklarını belirten Vali Ziya Polat, "Sinema sanatının gücünü kullanarak Yozgat’ın algısını değiştirmek için sinemaseverlere çok iş düşüyor. Biz bu konuda Yozgat’ın sosyal, kültürel anlamda tanıtılmasında sinemanın önemli bir lokomotif unsur olduğunu düşünüyorum. Biz bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Bu anlamda herkese görevler düşüyor. Bu şehrin sevgisini bu şehrin insanının devletine, milletine bağlılığını, misafirperverliğini, hoşgörüsünü, anlatmamız gerekiyor. Biz bu şehri seviyoruz sizlerin de seveceğini biliyoruz. Çok güzel ve profesyonel bir ekibimiz bu süreci başarı ile yönetti. Bozok Film Festivali kapsamında bir birinden değerli yönetmen, yapımcı senarist ve oyuncuları Yozgat’a ağırlamaktan ve görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye ve dünyada tanınan önemli yönetmenler, senaristler ve onur konuklarımız Bozok Film Festivali ile Yozgat’ın tanıtımına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu sevgiyi sahneye yansıtan değerli sinemaseverlere festivalimize katılan emekçi kardeşlerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Bozok Film Festivali protokol konuşmalarının ardından Yozgat Türk Müziği Meşk Topluluğu'nun düzenlediği müzik dinletisi ile devam eti. Programda Yeşilçam’ın unutulmaz sanatçılarının yâd edildiği sinevizyon gösterisi ve Yozgat’ı anlatan kısa film ve Bozok Film Festivali’nde değerlendirilmeye hak kazanan filmlerden kısa kesitlere yer verildi.

Programa onur konuğu olarak katılan İranlı yönetmen, yapımcı ve senarist Majid Majidi’ye Vali Ziya Polat tarafından onur ödülü takdim edildi.

Anadolu’dan Masallar ve Hikâyeler ile Yozgat’ın tarihi ve kültürel değerlerini anlatan kısa film ve belgesellerin yarışacağı Bozok Film Festivali’nde 46 bin lira nakit para ödülüne ek olarak, birincilik ödülü kazanan her kategoriden üç kişi toplamda ise 15 kişi Avrupa’da eğitim görme fırsatı elde edecek. 258 filmin başvuruda bulunduğu ve 13 filmin finalist olarak yarışacağı Bozok Film Festivali 21 Ekim Cuma günü Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek. »Haber Merkezi