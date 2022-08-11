Festival başladı

Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, gazetecilere, geçen yıllarda Gurbetçiler Şenliği adı altında düzenlenen etkinliğin adının bu yıl Sorgun Yaz Festivali olarak değiştirildiğini söyledi.

İç Anadolu Bölgesi’nin en önemli yağlı güreşlerinden birinin düzenlendiği festivalde, Kırkpınar'da başpehlivanlık kazanmış önemli güreşçilerin mücadele edeceğini belirten Ekinci, "Güreş müsabakalarımız, İç Anadolu Bölgesi’nin Kırkpınar'ı diye anılıyor. Biz de bu unvana layık olmak için ünlü güreşçileri davet ettik." dedi.

Ekinci, festivalin cuma, cumartesi ve pazar günü düzenlenecek konser ve çeşitli etkinliklerle devam edeceğini aktardı. »AA