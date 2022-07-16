Festival başladı

İlk kez gerçekleştirilen festival bugün ve yarın devam edecek. Festival kapsamında yapılacak olan Rafting Şampiyonası ise bugün başlayarak 20 Temmuz’a kadar devam edecek. Birçok etkinliğin yer aldığı festival de bugün toplu açılış ve temel atma törenlerinin yanı sıra çeşitli yarışmalar ve etkinlikler yer alacak. Festivalde Lavanta Hasadı Yarışması, Bisiklet Yarışması, Gözleme Yarışması, En Güzel Buzağı Yarışması, Balık Tutma Yarışması ve Uçurtma Yarışmasıyla devam edecek festival kapsamında Futbol Turnuvası Final Maçı, Tenis Gösteri Maçı, Hedef Bulma Yarışmaları, Okçuluk Yarışması, Geleneksel Çocuk Oyunları etkinlikleri de düzenlenecek. Uluslararası Rafting Grand Prix heyecanına ev sahipliği yapacak ilçede ülkemizin gururu olan Türk Yıldızları da uçuş gösterisi yer alacak. Festival kapsamında bugün akşam Eser Eyüpoğlu, Oğuzhan Koç ve Zara konserleri gerçekleşecek. »Haber Merkezi