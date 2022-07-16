Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12
az bulutlu
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.382,44
ALTIN
955,87
DOLAR
17,41
STERLİN
20,70
EURO
17,56
Flaş Haber
DEV ANKETE SİZ DE KATILIN!
Kapat

Festival başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay'ın destekleriyle Çekerek'te düzenlenen ‘Doğa ve Spor Festivali’ bugün başlıyor.

16 Temmuz 2022 Cumartesi 02:11
Festival başladı

İlk kez gerçekleştirilen festival bugün ve yarın devam edecek. Festival kapsamında yapılacak olan Rafting Şampiyonası ise bugün başlayarak 20 Temmuz’a kadar devam edecek. Birçok etkinliğin yer aldığı festival de bugün toplu açılış ve temel atma törenlerinin yanı sıra çeşitli yarışmalar ve etkinlikler yer alacak. Festivalde  Lavanta Hasadı Yarışması, Bisiklet Yarışması, Gözleme Yarışması, En Güzel Buzağı Yarışması, Balık Tutma Yarışması ve Uçurtma Yarışmasıyla devam edecek festival kapsamında Futbol Turnuvası Final Maçı, Tenis Gösteri Maçı, Hedef Bulma Yarışmaları, Okçuluk Yarışması, Geleneksel Çocuk Oyunları etkinlikleri de düzenlenecek.  Uluslararası Rafting Grand Prix heyecanına ev sahipliği yapacak ilçede ülkemizin gururu olan Türk Yıldızları da uçuş gösterisi yer alacak. Festival kapsamında bugün akşam Eser Eyüpoğlu, Oğuzhan Koç ve Zara konserleri gerçekleşecek. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
FESTiVAL BAŞLADI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyük konser bugün
Büyük konser bugün
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak
Çalışmalar sürüyor
Çalışmalar sürüyor
Şehit kabirlerine ziyaret
Şehit kabirlerine ziyaret
6 ayda 11 kişi öldü
6 ayda 11 kişi öldü
Dadaş Şenliği yapıldı
Dadaş Şenliği yapıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim