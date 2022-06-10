Federasyondan ziyaret

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu’yu ziyaret eden Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan ve yönetim kurulu üyeleri, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan’da kendilerini kabul eden ve şehrin gelişimine katkı sunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Mürürü Sibel Livdumlu’ya teşekkür etti.

Federasyon yönetim kuruluna ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, kurum olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

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