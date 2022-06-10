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Federasyondan ziyaret

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan ve yönetim kurulu üyeleri, Çevre Şehircilik v e İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu’yu ziyaret etti. 

10 Haziran 2022 Cuma 00:05
Federasyondan ziyaret

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu’yu ziyaret eden Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan ve yönetim kurulu üyeleri, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan’da kendilerini kabul eden ve şehrin gelişimine katkı sunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Mürürü Sibel Livdumlu’ya teşekkür etti.
Federasyon yönetim kuruluna ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, kurum olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.
Haber Merkezi
 

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Federasyondan Ziyaret
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