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Federasyondan ziyaret

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Mobilyacılar Marangozlar ve Döşemeciler Odası Başkanı Ercan Sarıkaya’yı ziyaret etti.

01 Ağustos 2022 Pazartesi 02:28
Federasyondan ziyaret

Ziyarette konuşan Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan, Başkan Sarıkaya ve yönetim kurulu üyelerine yeni dönemde başarı dileyerek, “Kayseri Yozgatlılar Federasyonu yönetim kurulu olarak, önümüzdeki süreçte karşılıklı neler yapabilir konusunda görüş alış verişinde bulunmak istedik. Kumsmall AVM neticede bölgeye hitap edecek bir alış veriş merkezi, bir kompleks haline geldi. İnşallah bizlerde hem Yozgat’taki hem de Kayseri’deki hemşehrilerimizi alış veriş merkezine davet etmek, alış veriş merkezinin etkinliklerinden yararlanması için elimizden geleni yapacağız. Mobilyacılar Marangozlar ve Döşemeciler Odası bu sene başarılı bir seçim dönemi geçirdi. Oda başkanlığına seçilen Ercan beye görevinde başarılar diliyorum” dedi. 
Kayseri Mobilyacılar Marangozlar ve Döşemeciler Odası ve Kumsmall AVM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya ise, Yozgatlılar Dernek Federasyonu Başkanı Deniz Çağan ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, şunları söyledi, “Biz Kayseri Mobilyacılar Odası olarak, 13 yıl önce başladığımız, Kayseri mobilyasını vitrine çıkararak Kayseri ve bölgesindeki illerimize perakende yurt içi ve yurt dışına da özellikle toptan satışını sağlanarak, Kayserimiz üretim istihdam ve ihracattaki büyümesinin potansiyelinin gerçek yere hak ettiği yere gelmesi için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.  »Haber Merkezi

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Federasyondan Ziyaret
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