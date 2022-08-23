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Federasyondan Vakfı ziyaret

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu yapmış olduğu ziyaretleri aralıksız sürdürüyor.

23 Ağustos 2022 Salı 02:11
Federasyondan Vakfı ziyaret

Ziyaretleri kapsamında Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel’i ziyaret eden Kayseri Yozgatlılar Federasyonu fikir alışverişinde bulundu. Ziyarete Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan’a yönetim kurulu üyeleri Koray Can, Kazım Karagöz, Ersan Dağdeviren ve Dursun Açıkyürek eşlik etti. Ziyarette konuşan Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, vakıf olarak
Kayseri’de faaliyet gösteren tüm STK’larla ikili ilişkilerinin çok iyi olduğunu belirterek, “Bu zor zamanlarda STK’larda görev yapmak bir gönül işidir. Bu işin maddiyatı olmaz. Sizler de bulunu iyi biliyorsunuz. Bu ülkedeki memleketteki insanlara hizmet etmek boynumuzun borcu. Gençlere topluma hizmet ediyoruz. Şu zor zamanlarda en zor işi yaparak insanların en çok ihtiyacı olan bir işi yapıyoruz. Köprü vazifesi görüyoruz. Bir taraftan alıyoruz bir taraftan veriyoruz. Özellikle öğrenciler de son dönemlerde ciddi manada ihtiyaç sahibi haline geldi. Burada günlük 150 öğrencilere ücretsiz yemek ikram ediyoruz. Öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan birisi de bu. Burs anlamında, kurs anlamında burada gençlerimize hizmet ediyoruz” dedi.
Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan ise, ”Genç Birlik Vakfı başkanlığına seçilen hemşehrimiz Erkan Esenyel’e de başarılar diliyoruz. Biz Birlik Vakfı ile ilişkilerimiz her zaman çok kuvvetli olmuştur. Bundan sonra da temsil ettiğimiz federasyonumuz ve yönetim kurulumuzla aynı şekilde devam edeceğiz. Hatta bugün Yozgatlı hemşehrilerimiz bizleri arayarak, çocuklarının yurda yerleştirilmesi ile ilgili talepte bulundular. Bu çerçevede ev sahipliğinizden dolayı sizlere ve değerli yönetim kurulu üyelerinize teşekkür ediyorum. Erkan kardeşimize de yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.
Çağan, öte yandan Mardin ve Gaziantep’te meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyerek yakınlarına sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu. »Haber Merkezi

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Federasyondan Vakfı Ziyaret
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