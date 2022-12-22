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Farklı kazandılar

Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Ligi B Grubu’nda mücadele eden temsilcimiz Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü ligin 4. haftasında deplasmanda konuk olduğu Samsun Kuzey Yıldızı Engelli Gençlik Spor Kulübü’nü 18-68 mağlup etti.

22 Aralık 2022 Perşembe 02:58
Farklı kazandılar


Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, 2022-2023 basketbol sezonunun 4. haftasında Samsun Tekke Köy Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu’nda, Samsun Kuzey Yıldızı Engelli Gençlik Spor Kulübü ile karşılaştı. Karşılaşmaya etkili başlayan temsilcimiz, devreyi rakibi karşısında 8-23 önde tamamladı. Oyun disiplinini elinden bırakamayan ve rakibiyle skor farkını açan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, parkeden 18-68’lik skorla ayrılarak puanını 7’ye çıkardı ve 3. sıraya yükseldi. 
Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu, oyuncularını galibiyet dolayısıyla tebrik ederek mücadelenin dostluk içerisinde geçtiğini söyledi. Destekleri için Yozgat Valiliğine teşekkür eden Altunkuyu, yaptığı açıklamada, “2,5 sene aradan sonra Samsun Kuzey Yıldızı Engelli Gençlik Spor Kulübünü yeniden parkede görmek çok güzeldi. Dostluğun kardeşliğin olduğu bir müsabakayı geride bıraktık. Salondan gülen taraf biz olsak da sahada kazanan dostluk oldu. Müsabakanın başından sonuna kadar güzel mücadelelerinden dolayı takımımızı kutlar, bundan sonraki müsabakalarında başarılar dilerim.” dedi.
Temsilcimiz Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, ligin 5. haftasında ise 24 Aralık Cumartesi günü Sorgun Kapalı Spor Salonunda Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile saat 12.00’da karşılaşacak. »Haber Merkezi

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