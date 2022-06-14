Farkındalıklara imza atıyor

Yapmış olduğu çalışmalar ile çocukları unutmayan Sorgun Belediyesi, civciv dağıtımı gerçekleştirdi. Şakir Efendi Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte çocuklar ile civcivlere yuva yapılarak bakımlarının nasıl olacağı anlatıldı. Doğa ve hayvan sevgisiyle büyüyen, sevgisini gösteren çocuklar için düzenlenen ‘Haydi Çocuklar Civciv Yuvası Yapıyoruz’ etkinliği ile ilgili Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “Çocuklarımız da bizde mutluyuz. Civcivlerini alan çocuklarımızla yeni arkadaşlarına isimler bulduk. Pamuk, Karamel, Sarışın, Şaziye, Sarı Kız, Hüsnü... Aklımızda bu kadarı kaldı. Çocuklarımız ile birlikte civcivlerine yuvalarını yaptık, nasıl bakacaklarını anlattık. Halkımız için, ilçemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu hususta sadece büyükler için değil, geleceğimizin teminatı çocuklarımız içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugünde çocuklarımızda ki hayvan sevgisini arttırmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Her şey çocuklarımız için” dedi.

Muhammed Üstüntaş