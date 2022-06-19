Farkındalık yürüyüşü

Yapılan etkinliğine Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, İlçe Emniyet Müdürü Eyyüp Bayırlı, İlçe Müftü Vekili Sinan Şen, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Gerçekleşen etkinlik kapsamında, katılımcılar ile doğadaki çöpleri toplayarak farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Kaymakam Günlü, “Gelecek nesillere temiz bir gelecek bırakmak adına oldukça önemli bir etkinlik. Temiz bir doğa için vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmaları çok önemli. Bizde burada, bu konuda farkındalık oluşturmak için toplandık. Böyle güzel bir etkinlikte buluşmamıza vesile olan Şefaatli Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Topluluğu’na teşekkür ediyorum” dedi.

Haber Merkezi