Farkındalık gününde unutmadı

Uğur Bektaş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim Merkezi ile Özel Sürmeli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Gülden, okul müdürleri ve öğretmenlerinin '3 Aralık Engelliler Farkındalık Günü' nü tebrik edip verilen özel eğitim hakkında bilgiler aldıktan sonra sınıflarda öğrencilerle bir araya geldi.

YÖNETİCİLERE ZİYARET

Okul ziyaretleri sonrasında Yozgat Engelliler İletişim Bürosu'na giderek Engelliler Derneği Başkanı Hamide Taşaslan ve dernek yöneticilerini ziyaret etti. Ortak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyarete İl Müftülüğü Engelliler Koordinatörü Uzman Vaiz Hacı Mehmet Taşçı ve Din Hizmetleri Şube Müdürü Yusuf Özel'de katıldı. »Haber Merkezi

