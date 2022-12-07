Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.000,14
ALTIN
1.060,84
DOLAR
18,64
STERLİN
22,62
EURO
19,50

Farkındalık gününde unutmadı

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü münasebetiyle il genelindeki özel ve resmi eğitim merkezlerine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

07 Aralık 2022 Çarşamba 02:11
Farkındalık gününde unutmadı

Uğur Bektaş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim Merkezi ile Özel Sürmeli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Gülden, okul müdürleri ve öğretmenlerinin '3 Aralık Engelliler Farkındalık Günü' nü tebrik edip verilen özel eğitim hakkında bilgiler aldıktan sonra sınıflarda öğrencilerle bir araya geldi.
YÖNETİCİLERE ZİYARET
Okul ziyaretleri sonrasında Yozgat Engelliler İletişim Bürosu'na giderek Engelliler Derneği Başkanı Hamide Taşaslan ve dernek yöneticilerini ziyaret etti. Ortak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
Ziyarete İl Müftülüğü Engelliler Koordinatörü Uzman Vaiz Hacı Mehmet Taşçı ve Din Hizmetleri Şube Müdürü Yusuf Özel'de katıldı. »Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Farkındalık Gününde Unutmadı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sözünü tuttu
Sözünü tuttu
Kış lastiği denetimi
Kış lastiği denetimi
Hayatlarını can yoldaşlarına adadı
Hayatlarını can yoldaşlarına adadı
Müdürlerle toplantı
Müdürlerle toplantı
“Gençlik modeli”
“Gençlik modeli”
Gerontoloji ödülü
Gerontoloji ödülü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim