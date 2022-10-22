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Farkındalık ayı

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin açıklamada bulundu. 

22 Ekim 2022 Cumartesi 02:11
Farkındalık ayı

Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) tarafından sürekli olarak eğitimlerin devam ettiğini belirten İl Müdürü Dr. Şahin, merkezlerde halk eğitimleri, Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM) eğitimlerinin de verildiğini ifade etti. 
Erken tanı oranlarında artışların olduğunu belirten Şahin ,”Ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan meme kanseri, meme dokusunda yer alan hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile ortaya çıkmaktadır. Geçmişte ileri evrede teşhis edilen meme kanseri, günümüzde Bakanlığımızca yürütülen tarama programlarının etkisi ile daha erken evrede teşhis edilebilmekte ve erken tanı oranlarımızda artış sağlanabilmektedir. Ülkemizde toplum tabanlı kanser taramalarına tüm illerimizde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) kurularak başlanmış, akabinde bu tarama programlarına Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) dahil edilmiştir. Sözü edilen merkezlerimizde Avrupa Birliği Kalite Standartlarına uygun tarama programları ile son teknoloji dijital mamografi cihazlarımız yoluyla halkımıza ücretsiz olarak hizmet verilmektedir. Yine bu merkezlerimizde halk eğitimleri, KKMM (Kendi Kendine Meme Muayenesi ) eğitimi verilmekte ve broşür dağıtımı da yapılmaktadır.” dedi. 
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Farkındalık Ayı
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