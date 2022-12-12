“Faciadan dönüldü”

İl Başkanı Ömer Aydoğmuş açıklamasında, “Yozgat Belediyesi tarafından su ve kanalizasyon çalışmaları sırasında Doğalgaz borusu patlaması sonucu büyük bir faciadan dönülmüştür. Çok şükür can kaybı olmamıştır.

Olayın olduğu ilk dakikadan itibaren çalışmaları yakinen takip eden Yozgat Belediye Başkanı Sayın Celal Köse ve görevli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Yozgat Belediyesi ve Yozgat halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Edindiğim bilgilere göre, yer yer doğalgaz akışının verildiğini, bazı bölgelerde hala doğalgaz olmadığını, halkımızın mağduriyetinin giderilmesi noktasında Yozgat Belediyesi’nin ve Yozgat Sürmeligaz firmasının yoğun çalışma içinde olduğu bilgisini aldım. Bir an önce halkımızın mağduriyetinin giderilmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi