Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.256,19
ALTIN
1.086,41
DOLAR
18,65
STERLİN
23,11
EURO
19,83

“Faciadan dönüldü”

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Yozgat’ta meydana gelen doğalgaz borusu patlaması ile ilgili basın açıklamasında bulundu.

12 Aralık 2022 Pazartesi 02:11
“Faciadan dönüldü”

İl Başkanı Ömer Aydoğmuş açıklamasında, “Yozgat Belediyesi tarafından su ve kanalizasyon çalışmaları sırasında Doğalgaz borusu patlaması sonucu büyük bir faciadan dönülmüştür. Çok şükür can kaybı olmamıştır.
Olayın olduğu ilk dakikadan itibaren çalışmaları yakinen takip eden Yozgat Belediye Başkanı Sayın Celal Köse ve görevli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 
Yozgat Belediyesi ve Yozgat halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 
Edindiğim bilgilere göre, yer yer doğalgaz akışının verildiğini, bazı bölgelerde hala doğalgaz olmadığını, halkımızın mağduriyetinin giderilmesi noktasında Yozgat Belediyesi’nin ve Yozgat Sürmeligaz firmasının yoğun çalışma içinde olduğu bilgisini aldım. Bir an önce halkımızın mağduriyetinin giderilmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 12.12.2022 11:35
Anahtar Kelimeler:
Sürmeli GazAralık12HaberGazeteIleriYozgatPazartesi2022IlerigazetesiCelal KöseYozgat BelediyesiDoğalgaz Borusu PatlamasıDoğalgazÖmer AydoğmuşGelecek PartisiFaciadan Dönüldü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koop bakkal uygulaması başladı
Koop bakkal uygulaması başladı
Yıllık olağan denetim
Yıllık olağan denetim
Göçmenlerle Cami buluşması
Göçmenlerle Cami buluşması
Dijital bağımlılık konferansı
Dijital bağımlılık konferansı
Yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı
Yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı
Üniversiteye yoğun ilgi
Üniversiteye yoğun ilgi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim