Fabrikaya ziyaret

1973 yılından bu yana Yozgat’ta faaliyet gösteren ve 450 kişiyi istihdam eden Yibitaş Votorantim Çimento Fabrikası'nı ziyaret eden Vali Ziya Polat ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, faaliyetler ve çalışmalar hakkında Fabrika Genel Müdürü Gülay Kazancı'dan bilgi aldı.

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