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Fabrikada son aşama

Sorgun’da yaklaşık bin kişiye iş istihdamı sağlayacak olan tekstil fabrikasında son aşama gelindi. 

06 Ekim 2022 Perşembe 02:11
Fabrikada son aşama

Sorgun Belediyesinin girişimleriyle 6 Mayıs 2021'de anlaşması imzalanan ve yapımına başlanan tekstil fabrikası son aşamaya geldi. 
Sorgun'da büyük ölçüde iş istihdamının sağlanması planlanan fabrika kısa sürede hizmete gerecek.
Sorgunda istihdam oluşturacak tekstil fabrikasının son aşamasına geldiğini ifade eden Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “Yakında fabrikamızın açılışını yapacağız. Bin kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikamızda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İlçemizin kanayan yarası işsizliğe önemli ölçüde katkı sağlayacak tekstil fabrikamız istihdam alanında büyük bir adımdır. Çalışmalarımızı engelleyen değil, yol açan, zorlaştıran değil kolaylaştıran bir anlayışla sürdürüyoruz, ilçemizde istihdam sağlayacak her işverene kapımız sonuna kadar açıktır.” dedi. 
Ekinci, belediyeciliğin sadece yol, kaldırım yapmak olarak görmediklerini vurgulayarak, "Belediyecilik gönüllere dokunmaktır, hayatlara yön vermektir. Belediyecilik, şehirleri imar etmekten ziyade geleceği inşa etmektir, biz bu anlayışla durmadan, yılmadan çalışacağız. Fabrika kısa sürede faaliyete geçecek." diye konuştu. 
»Haber Merkezi

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Fabrikada Son Aşama
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