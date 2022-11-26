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“EYT’nin kapsamı genişletilmeli”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, yüz binlerce vatandaşın gözü kulağının Aralık ayında meclise gelecek EYT yasasında olduğunu belirterek, EYT’nin kapsamının genişletilmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini söyledi.

26 Kasım 2022 Cumartesi 02:11
“EYT’nin kapsamı genişletilmeli”

Milletvekili Ali Keven, yaptığı açıklamada; Sigorta başlangıç tarihini birkaç ayla kaçıran vatandaşların askerlik, yıpranma ve doğum borçlanmasında bulunarak bu çıkacak yasadan faydalanması gerektiğini ifade etti.
Kendisine bu yönde yoğun şikâyetlerin geldiğini kaydeden Milletvekili Keven, “Vatandaşlarımızdan bu konuda yoğun şikâyetler alıyoruz. Örneğin o dönemlerde 1999 yılının Eylül ayında işe başlamış fakat işveren deneme süresi diye bu çalışanın sigortasını 2000 yılında başlatmış. Bu şekilde olunca bu vatandaşımız da askerlik borçlanmasında bulunarak başlangıç tarihinin 1999’a çekilmesini istiyor. Hak kaybı yaşanmaması için bu durumda olan insanlarımızın da taleplerini dikkate alınması gerekir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin’in ‘EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez.’ açıklaması bu durumda olan vatandaşlarımızı hayal kırıklığına uğratmıştır. Aralık ayında meclise gelecek bu yasanın tekrar gözden geçirilerek; yıpranma, doğum ve askerlik borçlanmasının da yapılarak bu durumda olan vatandaşlarımızı da kapsam içine alınması gerekir.”diye konuştu. »Haber Merkezi 

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EYTnin Kapsamı Genişletilmeli
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