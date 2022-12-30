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Yozgat
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EYT sevinci

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili yapılan açıklama sonrası Yozgat’ta vatandaşlar, borçlanma ve prim gün sayısı hesaplaması için Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) gelmeye başladı.

30 Aralık 2022 Cuma 02:50
EYT sevinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dün akşam EYT'de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtmesinin ardından Yozgat’ta da Sosyal Güvenlik Kurumunda yoğunluk yaşanmaya başlandı. Birçok vatandaş, sabahın erken saatlerinde prim günlerini hesaplatmak ve dilekçe vermek için SGK binasına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT açıklaması Yozgat’ta da vatandaşları mutlu etti.
Doğum borçlanması için SGK’ya geldiğini söyleyen 41 yaşındaki Zeynep Altun, “EYT için emekli olmak için geldim. Kızımın doğumundaki aradaki boşluğu doldurmak istiyorum. Bu karar bizim için büyük bir sürpriz oldu. Ben yaştan dolayı beklemiyordum ama herkese güzel bir iyilik yaptı. İnşallah herkes değerlendirir. 41 yaşında emekli olmak güzel bir duygu.” dedi.
Askerlik borçlanması için geldiğini belirten Hurşit Yıldız ise, “Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum bizleri düşündüğü için onun kararı bizi mutlu etti. Askerliğimizi borçlanıp emeklilik dilekçemizi vermeye geldik. Çok mutluyuz, dilekçemizi verip bekleyeceğiz. Bu kararı çok bekledik. Rabbim razı olsun Cumhurbaşkanımızdan.” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT açıklamasına çok sevindiğini söyleyen İlknur Öztürk de, “Günümüz tamamladı, yaş şartını bekliyorduk. SGK’ya geldik ve dilekçemizi vereceğiz.” ifadelerine yer verdi. »İHA

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EYT Sevinci
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