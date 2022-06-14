Eylem planı hazır

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere ilgili tüm tarafların katılımıyla yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da erken yaşta ve zorla evlilik oranlarının yüksek olduğu aralarında Yozgat’ın da yer aldığı illerde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Neşeli, bu kapsamda Yozgat ile birlikte Ağrı, Aksaray, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Şanlıurfa, Van illerin öncelikli ihtiyaçları esas alınarak ‘Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Planları’ hazırlamak üzere saha ziyaretleri gerçekleştirildiğini vurguladı. Saha ziyaretlerinde ilgili kamu kurumlarının temsilcileriyle de görüşmeler yapılarak erken yaşta evlilik durumuna ilişkin raporlar oluşturulduğunu ve her ile özel ‘Erken Yaşta ve Zorla Evlilikle Mücadele İl Eylem Planı’ hazırlandığının altını çizen Neşeli, ‘’İllerin eylem planlarında Erken yaşta ve zorla evliliklerin nedenleri, etkileri ve önlenmesine ilişkin bilimsel araştırma yapılması, erken yaşta evlilik ve zorla evliliklerin sık görüldüğü bölgelerde toplumsal farkındalığa yönelik saha çalışmasının gerçekleştirilmesi, farklı hedef gruplara yönelik görsel ve yazılı materyal hazırlanması, muhtarların ilgili mevzuat hakkında bilgilendirilmesi ve muhtarlar aracılığıyla ailelerin bilinç ve duyarlılığının artırılması, özellikle rehber öğretmenler tarafından öğrencilere ve velilere yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yapılması, bölgede genç kızlara rol model olabilecek eğitimli meslek sahibi kadınlarla toplantılar düzenlenmesi, erken yaşta ve zorla evliliklerin sakıncaları konusunda hutbe, vaazlar verilmesi, çeşitli etkinlikler düzenlenmesi konularında çalışmalar yürütüldü. İllerde uygulanan eylem planları sonucunda 2021 yılı Evlenme İstatistiklerinde yer alan verilere göre 16-17 yaş grubundaki evlilikler oransal olarak düştü. 2009 yılında 16-17 yaşında evlenen kişilerin toplam evlenmeler içindeki oranı yüzde 8,1 iken, 2021 yılında yüzde 2,3’e düştü. Kız çocuklarının okula devamları konusunda destek sağlanarak, ailelere rehberlik hizmeti verildi. Bakanlık, 17 ilin ardından Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planı’na Afyonkarahisar, Edirne, Ardahan ve Siirt’i de dahil ederken; toplamda 21 ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcıları, Kadın Konukevi Müdürleri, ŞÖNİM Müdürleri, İl Müdürlüğü Kadın Hizmetleri Birimi ile Sosyal Hizmet Merkezleri Şiddetle Mücadele İrtibat Noktalarında görevli personele, UNICEF, UN Women, UNFPA destekleriyle ‘Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele il eylem planlarının desteklenmesi’ eğitimine başlandı. Eğitimlerde, il eylem planının nasıl hazırlanacağı anlatılıyor. Eğitim programlarında, erken yaşta evliliklere ilişkin temel kavramlar, erken yaşta evliliklerin hukuki, sağlık ve sosyal hizmet boyutu, ülkemizden ve dünyadan iyi uygulama örnekleri, İl Eylem Planı hazırlama, izleme ve değerlendirme süreçleri anlatılıyor. Eğitimlerle, ‘Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planları’nın güncellenmesi, çalışmalara ivme kazandırılması ve özellikle Sosyal Hizmet Merkezleri Şiddetle Mücadele İrtibat Noktalarında görevli meslek elemanlarının kapasitelerinin artırılması hedefleniyor’’ dedi.

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