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Evraklar teslim edildi

Yozgat Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, il genelinde çalışmalarını sürdüren siyasi partiler ile ilgili açıklama yaptı. 

15 Eylül 2022 Perşembe 02:11
Evraklar teslim edildi

Ülkemizde kurulu ve faaliyet gösteren 123 siyasi partilerden Yozgat’ta 22 siyasi parti il ve ilçe teşkilatlarını oluşturarak, çalışmalarını sürdürdüğünü belirten İl Müdürü Yurtlu, Milli Yol Partisi Yozgat il başkanlığını oluşturmak üzere görevlendirilen Feyzullah Danacı’nın kuruluş evrakını teslim ettiğini belirtti. 
Yurtlu yapmış olduğu açıklamada; ”Son günlerde yeni kurulan siyasi partilerden Büyük Birlik Partisinden (BBP) ayrılarak Remzi Çayır’ın genel başkanlığında kurulan Milli Yol Partisi Yozgat il başkanlığını oluşturmak üzere görevlendirilen Feyzullah Danacı, kuruluş evrakını Valiliğe sunarak, il müdürlüğümüze teslim etti. Daha önce de ülkemizde yeni kurulan siyasi partilerden Türkiye İttifakı Partisi, Yeniden Diriliş Partisi ve Büyük Türkiye Partisi de yaptıkları görevlendirme ile il ve ilçe teşkilatlarını oluşturma çalışması başlattı” dedi.
İl teşkilatı bulunan partileri açıklayan Yurtlu, “En az 14 ilçe bazında 5 ilçe teşkilatını oluşturarak, il teşkilatını tamamlayan partiler; Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Saadet Partisi (SP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), İYİ Parti, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi ve Millet Partisi’dir. Ayrıca, il teşkilatını kuramayan ancak bazı ilçelerde ilçe teşkilatını oluşturan siyasi partiler ise şöyledir; Vatan Partisi, Genç Parti, Muhafazakâr Yükseliş Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Gelecek Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Sol Parti, Yeniden Diriliş Partisi, Türkiye İttifakı Partisi, Milli Yol Partisi.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi 

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Evraklar Teslim Edildi
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