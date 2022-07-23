Evinde yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Sarıkaya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21 Temmuz 2022 günü şüpheli (A.S.) isimli şahıs yakalanarak evinde ve eklentilerinde; 260 gr. Kubar Esrar ile 1028 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ekiplerce yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin tamamlanmasına müteakip serbest bırakıldığı bildirildi.

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