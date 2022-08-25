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Evcimen’e ziyaret

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Yozgat SMMMO Başkanı Harun Evcimen’i makamında ziyaret etti.

25 Ağustos 2022 Perşembe 02:11
Evcimen’e ziyaret

Ziyarete Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, beraberinde TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan, TÜRMOB Saymanı Levent Demiröz, TÜRMOB TÜRHAK Kurulu üyesi Alper Söğüt, İstanbul SMMMO Başkanı Erol Demirel, Sivas SMMMO Başkanı Metin Boyraz, Ordu SMMMO Başkanı Ender Sönmez, Kayseri SMMMO Genel Sekreteri Baki Gümüşoluk, Ordu SMMMO önceki dönem Başkanı Bahadır Baş ve Ankara SMMMO önceki dönem Başkanı Ali Şahin katıldı. 
Mayıs ayında yapılan oda seçimlerinde Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığı’na seçilen Harun Evcimen’i tebrik eden ve çalışmalarında başarılar dileyen TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu,“Yozgat ülkemiz için ayrı bir önemi olan güzide bir şehrimiz olduğu gibi, bizim açımızdan da çok önemli bir ildir. Her dönem ülkemizin siyasetine ve bürokrasisine yön veren çok kıymetli büyüklerimiz Yozgat’ın yetiştirmiş olduğu seçkin insanlardan oluşmaktadır. Bu sebeple Yozgat Odamızın desteğini yanımızda hissetmek özellikle bürokrasi açısından bizi daha güçlü kılmaktadır. Harun Başkanımla birlikte Yozgat’ın Ankara’daki özgül ağırlığını daha fazla hissedeceğimize de inancımız tamdır” diye konuştu. 
Yozgat SMMMO’nun yapılması planlanan oda hizmet binası konusunda her türlü desteği vereceklerini ve her aşamada odasının yanında olacaklarını dile getiren Kartaloğlu, çalışmaları hakkında Başkan Evcimen’den bilgiler aldı. 
Yozgat SMMMO Başkanı Harun Evcimen’de ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu’nun her daim yanlarında olduklarını ifade etti.
Evcimen, “Sayın Genel Başkanımıza şehrimiz, odamız ve meslektaşlarımız adına çok teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı, her türlü sorunlarımıza ve taleplerimize mümkün olduğunca kısa sürede çözüm bulunması konusunda her daim yanımızda oldu, oda binamızın yapımı ile ilgilide her türlü maddi ve manevi desteği sağlayacaklarını da biliyoruz” dedi. 
Mesleki sorunlarında konuşulduğu ziyarette bu sorunların çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlarla müzakerelerin devam ettiği ve önümüzdeki günlerde görüşmelerin olumlu sonuçlar vermesi beklendiğine değinen Kartaloğlu, “Yozgatlı meslektaşlarımızın misafirperverliğinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. »Haber Merkez

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